台南男子車禍急叩友人到場 偷渡毒品當場被警方抓包

台南市邱姓男子日前騎機車外出買毒品，行經東區生產路段與轎車擦撞，邱男腳傷直說不要緊，急著想私了，但轎車司機堅持報警處理，釐清肇事責任，讓邱男急叩葉姓友人到場關心，趁機把一包毒品迅速放置友人口袋內，當場被眼尖的員警發現，將邱、葉兩人依違反毒品危害防制條例送辦。

台南市警一分局德高派出所巡佐徐鴻文、警員林任縈上周四在生產路處理轎車與機車擦撞交通事故，未料，警方在現場處理過程中，自稱是邱姓機車騎士友人葉姓男子，特別騎乘機車前來關心。

然而，警方眼尖瞥見邱男涉將一包白色粉末迅速放置於葉男所穿外套的右側口袋後，葉男旋即轉身欲騎車離去，當場被員警給攔了下來，兩人見行跡敗露，葉男主動交付身上持有海洛因1包。