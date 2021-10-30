身分證後碼為4不吉利？ 高雄通緝男改碼後仍遇警
吳姓男子自認為身分證最後1碼是「4」不吉利，申請更改身分證字號想「改運」；3天前，他遇見巡邏員警盤查，報舊身分證字號要掩飾身分，但員警查出無此字號，追問出他確實身分證字號，才發現他涉毒品及恐嚇取財案遭通緝，逮捕他歸案。
據了解，40歲的吳姓男子涉毒品、恐嚇取財案，在去年8月及今年10月初經高雄地檢署通緝。
10月27日中午，吳姓男子騎車經過高雄市小港區大業北路與漢民路口，遇小港警分局巡邏員警，員警發現他形跡可疑，似乎有意避開員警，認為「有問題」，馬上攔下他盤查，要他報身分證字號，他支吾其詞，報上舊的身分證字號，立即被員警從警用小電腦查出字號不確實。
員警一再追問，吳稱他改過身分證字號，報上確實字號，警方才查出他的通緝身分，逮捕他查辦。
他稱，身分證舊字號最後1碼是「4」，他想「改運」才申請更改字號，後來他四處租屋，一直搬家，沒接到地檢署通知，不知遭通緝。
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