11男女棒打虐殺台中男命案1人在逃 警方全面追緝

台中市經營人力派遣公司陳姓老闆娘，疑不滿20歲蔣姓員工對外說公司閒言閒語，前晚涉嫌命其兒子與員工共10名年輕男女，持鋁棒、甩棍將蔣凌虐毆打致死，警方逮捕陳女共10人，另楊姓男子在逃，警方已組專案小組針對大中部地區全面追緝。全案朝傷害致死罪偵辦，今早移送陳女共10人至台中地檢署複訊。

昨早涉案盧姓、梁姓男子犯後畏罪，到台中市警局自首，警方調派刑事警察大隊、第二、第三、大甲警分局組專案小組，與彰化縣北斗分局合作，昨到彰化縣埤頭鄉發現蔣男遺體遭棄置在汽車置物箱內，涉案馮姓主嫌與其女友與另兩名女性友人仍在客廳滑手機，遭警方帶回。

警方昨帶回39歲陳姓女老闆娘共10名涉案男、女，其中一名20多歲楊姓男子仍在逃，警方組專案小組，今針對大中部地區進行地毯式搜索。