聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南男拉下口罩抽菸招來警方關切 也讓通緝身分曝了光
台南市警三分局安南派出所員警前晚行經安南區安中路三路段，發現44歲莊姓男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導，發覺神色有異，進一步人別查證，不但讓他因毒品案通緝身分曝了光，帶回派出所後，在他隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，警方依毒品危害防制條例將他移送法辦。
「真倒楣」莊男說，只不過是在路邊抽菸，卻招來了警察的關心。萬萬沒想到，該舉動也讓自己通緝的身分洩了底，且攜帶毒品在身被警查獲。
警方指出，國內COVID-19防疫目前仍維持第二級警戒，依相關防疫措施規定，除例外情形，只要外出時仍應全程佩戴口罩，而將口罩拉下抽煙的行為是不符合特殊情形的。而當下莊男將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導。
然而，警方與他談話間，發覺神色有異，進一步對他做人別查證，果不其然，他因涉及毒品案件通緝在身。起初他還一度否認，經員警再三覆查後，確認他因案通緝無誤，將他逮捕解送回派出所，並在其隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言