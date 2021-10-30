台南男拉下口罩抽菸招來警方關切 也讓通緝身分曝了光

台南市警三分局安南派出所員警前晚行經安南區安中路三路段，發現44歲莊姓男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導，發覺神色有異，進一步人別查證，不但讓他因毒品案通緝身分曝了光，帶回派出所後，在他隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，警方依毒品危害防制條例將他移送法辦。

「真倒楣」莊男說，只不過是在路邊抽菸，卻招來了警察的關心。萬萬沒想到，該舉動也讓自己通緝的身分洩了底，且攜帶毒品在身被警查獲。

警方指出，國內COVID-19防疫目前仍維持第二級警戒，依相關防疫措施規定，除例外情形，只要外出時仍應全程佩戴口罩，而將口罩拉下抽煙的行為是不符合特殊情形的。而當下莊男將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導。