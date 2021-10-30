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台南男拉下口罩抽菸招來警方關切 也讓通緝身分曝了光

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局安南派出所員警前晚行經安南區安中路三路段，發現44歲莊姓男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導，發覺神色有異，進一步人別查證，不但讓他因毒品通緝身分曝了光，帶回派出所後，在他隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，警方依毒品危害防制條例將他移送法辦。

「真倒楣」莊男說，只不過是在路邊抽菸，卻招來了警察的關心。萬萬沒想到，該舉動也讓自己通緝的身分洩了底，且攜帶毒品在身被警查獲。

警方指出，國內COVID-19防疫目前仍維持第二級警戒，依相關防疫措施規定，除例外情形，只要外出時仍應全程佩戴口罩，而將口罩拉下抽煙的行為是不符合特殊情形的。而當下莊男將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導。

然而，警方與他談話間，發覺神色有異，進一步對他做人別查證，果不其然，他因涉及毒品案件通緝在身。起初他還一度否認，經員警再三覆查後，確認他因案通緝無誤，將他逮捕解送回派出所，並在其隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支。

警方在莊男隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，警方依毒品危害防制條例將他移送法辦。記者邵心杰／翻攝
警方在莊男隨身包內查獲海洛英0.37公克及注射針筒1支，警方依毒品危害防制條例將他移送法辦。記者邵心杰／翻攝
台南警方前晚行經安中路三路段，發現莊姓男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導，經人別查證，發現他是通緝身分且身上攜帶毒品。記者邵心杰／翻攝
台南警方前晚行經安中路三路段，發現莊姓男子將口罩拉至下巴，站在路邊抽菸很久，不合防疫規定上前勸導，經人別查證，發現他是通緝身分且身上攜帶毒品。記者邵心杰／翻攝

口罩 毒品 通緝

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