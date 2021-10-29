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影／鋁棒打到凹陷 台中男遭11男女活活打死塞後車廂

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市今發生兇殘命案！台中市20歲蔣男疑與陳姓老闆娘有債務糾紛，昨晚陳涉嫌命10名年輕男女持球棒將蔣毆打凌虐致死。警方查扣犯案鋁棒，上頭血跡斑斑，且鋁棒嚴重凹陷，據悉，蔣遺體多處烏青，尤其頭部與上半身多處毆傷，承辦警方也鼻酸「下手這麼重」。

涉案盧男、梁男犯後良心不安，今早到警局投案自首，台中市警局指派刑事警察大隊、第二、三、大甲警分局專案調查，並會同彰化縣警局北斗分局偵辦。

警方於彰化棄屍現場，發現蔣男遺體被棄置在汽車後車廂內，身體多處烏青，尤其集中頭部與上半身，員警看了感嘆，「下手這麼重，教訓意味濃厚」。另查扣鋁棒上頭沾滿血跡、嚴重凹陷變形，可見當時敲擊力道相當大。

警方逮捕馮姓主嫌共10名男、女，另1人鎖定緝捕中。據悉，涉案男女年約20多歲，多以甩棍等暴力方式毆打死者，原本只想教訓對方，未料到會鬧出人命，闖下大禍。

台中地檢署囑託彰化地檢署代為相驗，預計下周二解剖釐清死因。台中市檢察官指揮台中市刑事警察大隊、第二、第三與大甲警分局漏夜偵查，釐清犯案動機。全案朝傷害致死罪偵辦。

據了解，陳姓女老闆在台中市北區經營人力仲介公司，疑與20歲蔣姓員工有債務糾紛，加上不滿蔣在外說公司壞話，昨晚7點多涉嫌命其兒子謝男共10名年輕男、女持球棒，先在公司內毆打蔣。

晚間11點多，又將蔣男帶至外埔區甲后路一處籃球場施虐，蔣男活活遭眾人毆成重傷，馮姓主嫌未帶蔣送醫，反而夥同其女友，另兩名女性友人將蔣遺體放置汽車後車廂，開到彰化縣埤頭鄉棄屍，其餘共犯各自逃逸。今天上午，涉案盧男、梁男良心不安到警局自首，警方才揭發這起駭人兇殘命案。

警方查扣犯案鋁棒上頭血跡斑斑、嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
警方查扣犯案鋁棒上頭血跡斑斑、嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
台中市這處人力派遣公司發生虐殺命案。圖／翻攝自Google Maps
台中市這處人力派遣公司發生虐殺命案。圖／翻攝自Google Maps
警方查扣犯案鋁棒上頭血跡斑斑、嚴重凹陷變形。圖／讀者提供
警方查扣犯案鋁棒上頭血跡斑斑、嚴重凹陷變形。圖／讀者提供

台中市 警察

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