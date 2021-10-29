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台中大甲命案 犯嫌盧男自首：蔣抱怨兩方仲介遭報復

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市大甲區驚傳殺人案，蔣姓男子(20歲)今晨遭11名男子強押至他處，以棍棒、徒手毆打致死，遺體遭運往彰化棄屍，其中涉案盧姓男子(22歲)犯後畏罪，於今早6時30分向台中市第三警分局立德派出所自首投案，在協助完成筆錄後，將犯嫌及犯嫌移交至大甲分局後續調查偵辦。

據了解，蔣姓男子分別在仲介公司及個人仲介之間兩頭接工作，疑似是蔣男平時分別在兩方單位不停抱怨對方，導致雙方對蔣都心生不滿，才會相約蔣在台中的人力仲介公司碰面，並將人押上車後載至台中外郊報復，馮姓主嫌為首等11人以木棒、徒手毆打蔣男，怎知失手了，竟將蔣男凌虐致死，情急之下，憑著馮姓主嫌家住彰化，有地緣關係，便將遺體運往彰化縣埤頭鄉棄屍。

11人之中的盧姓男子犯後畏罪，今日上午6時30分自行到台中市第三警分局立德所投案自首，在第三警分局偵查隊協助完成筆錄後，將盧姓犯嫌及全案送往大甲分局後續調查。

警方表示，整起案件共有11人涉案，已陸續追捕到案，依殺人罪移送至台中地檢署，交由檢察官調查釐清案情。

警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供

台中市這處人力派遣公司發生虐殺命案。圖／翻攝自Google Maps
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台中市 殺人

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