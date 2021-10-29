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粗工男遭11名男女虐殺 2員工畏罪投案

聯合報 / 記者林佩均白錫鏗劉柏均／台中即時報導

台中市發生殺人命案！台中市北區一家人力派遣陳姓老闆娘，疑不滿蔣姓員工抱怨薪資，涉嫌命10名年輕男女，包含陳的兒子輪流將蔣男凌虐致死，並載到彰化縣棄屍。涉案盧姓與梁姓員工犯後良心不安，今早分別到台中市第三分局自首，警方已逮捕涉案馮姓主嫌共10名年輕男女，另1人在逃追緝中。

據了解，這起凶殺案起因北區一家人力派遣公司陳姓老闆娘，陳疑不滿旗下20歲蔣姓員工對外亂說話，昨天晚上7點多將蔣留在公司，並要其兒子謝男毆打蔣男，前後陸續共10名年輕男、女涉嫌虐打蔣男。

昨晚11點多，再帶到外埔區甲后路四段一處郊區籃球場內，眾人以木棒、徒手毆打蔣男，發現蔣奄奄一息，馮男將蔣放到後車廂，並會同其女友、另兩名女性友人載到彰化縣埤頭鄉，遺體就放置在後車內，其餘人鳥獸散。

今天上午，涉案盧姓與梁姓男子畏罪，到第三警分局自首，盧稱「我們打了一個人...後來他死掉了」；警方通知陳姓老闆娘到案，陳供稱，她沒有動手，有口頭制止打架。警方僅表示，進一步犯案動機有待釐清。

警方循線逮捕涉案馮姓主嫌共10名男、女，另1人在逃，馮男供稱，死者積欠他債務與房租，才會心生不滿。

台中地檢署囑託彰化地檢署代為相驗，檢察官指揮台中市刑事警察大隊、第二、第三與大甲警分局漏夜偵查，釐清犯案動機。全案朝傷害致死罪偵辦。

警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在車內查扣木棒等犯案工具。圖／讀者提供
警方在車內查扣木棒等犯案工具。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在彰化埤頭鄉發現涉案車輛，並在後車廂發現死者蔣男遺體。圖／讀者提供
警方在車內查扣木棒等犯案工具。圖／讀者提供
警方在車內查扣木棒等犯案工具。圖／讀者提供
台中市這處人力派遣公司發生虐殺命案。圖／翻攝自Google Maps
台中市這處人力派遣公司發生虐殺命案。圖／翻攝自Google Maps

台中市 殺人

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