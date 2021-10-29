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台中男遭11同事棒打、掄拳虐殺棄屍 他自首：我們殺人了

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台中20歲男遭11同事痛毆棄屍 兇嫌自首：我們殺人了

聯合報 / 記者林佩均白錫鏗／台中即時報導

台中市大甲區發生殺人案！20歲蔣男疑因工作糾紛，今晨遭11名男子強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。

台中地檢署囑託彰化地檢署代為相驗，檢察官指揮大甲警分局漏夜偵查，釐清犯案動機，是否集團分工殺害。全案朝殺人罪偵辦。

據了解，這起殺人案發生在今晨，20歲從事粗工蔣男已與同事發生糾紛，遭11名同事強行擄走，帶到台中市郊區，眾人以木棒、徒手毆打、凌虐致死。其中，馮姓主嫌家住彰化，有地緣關係，夥同眾人將遺體運往彰化縣埤頭鄉棄屍。

盧姓男子犯後畏罪，自行到台中市警察局第三分局自首「我們殺人了」，警方通報大甲警分局。警方表示，涉案嫌犯有11名年輕男、女，均20多歲，目前仍在進行警詢筆錄，了解犯案動機。另1人在逃，警方已掌握行蹤追緝。

20歲蔣男疑因工作糾紛，今晨遭11名嫌犯強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。圖／報系資料照
20歲蔣男疑因工作糾紛，今晨遭11名嫌犯強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。圖／報系資料照

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