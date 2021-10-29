聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中20歲男遭11同事痛毆棄屍 兇嫌自首：我們殺人了
台中市大甲區發生殺人案！20歲蔣男疑因工作糾紛，今晨遭11名男子強押至他處，眾人以木棒、徒手毆打凌虐致死，遺體遭運往彰化棄屍。其中涉案盧男犯後畏罪到第三警分局報警，警方掌握11人行兇，已逮捕10人，另1人鎖定追緝中。
台中地檢署囑託彰化地檢署代為相驗，檢察官指揮大甲警分局漏夜偵查，釐清犯案動機，是否集團分工殺害。全案朝殺人罪偵辦。
據了解，這起殺人案發生在今晨，20歲從事粗工蔣男已與同事發生糾紛，遭11名同事強行擄走，帶到台中市郊區，眾人以木棒、徒手毆打、凌虐致死。其中，馮姓主嫌家住彰化，有地緣關係，夥同眾人將遺體運往彰化縣埤頭鄉棄屍。
盧姓男子犯後畏罪，自行到台中市警察局第三分局自首「我們殺人了」，警方通報大甲警分局。警方表示，涉案嫌犯有11名年輕男、女，均20多歲，目前仍在進行警詢筆錄，了解犯案動機。另1人在逃，警方已掌握行蹤追緝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言