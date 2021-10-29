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城中城調查公布 小組：委員共識不希望市長到場

中央社 / 記者洪學廣高雄29日電

高雄「城中城」大火調查結果今天出爐，市長陳其邁未出席記者會遭質疑，調查小組共同召集人周元培說，調查報告應對外公布，不是向市長說明，委員一致共識不會希望市長到場。

高雄市「城中城」大樓惡火奪走46條人命、造成43人受傷，高雄市政府前消防局長李清秀、前工務局長蘇志勳更為此負政治責任請辭下台。行政調查小組今天下午公布調查結果，但陳其邁未出席遭到外界質疑。

對此，調查小組共同召集人、律師周元培接受媒體聯訪時指出，小組委員一致共識是調查報告應對外公布，不是向市長說明，因此「不會希望市長到場」。

媒體追問，除了消防局長、工務局長下台，還會不會向下究責。對此，調查小組共同召集人、高雄市副市長林欽榮表示，針對這份獨立調查結果，高市府作為行政機關，當然會依據結果追究責任。

周元培指出，調查委員會重點是針對行政作為中有沒有積極改進地方，懲處並非委員會要處理的部分，僅是將調查結果公布給外界知道。

高雄市 陳其邁

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