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城中城大火 高雄1年內查6樓以上未設管委會大樓

中央社 / 高雄29日電

城中城大火調查報告公布，高市府將依報告內容行政懲處，除研議改善防火避難設施，也將清查納管6樓以上未設管委會大樓，估1年內完成，並透過都市計畫或都更協助重建城中城。

高雄城中城大樓惡火帶走46條人命，43人受傷，消防局長李清秀、工務局長蘇志勳為此負政治責任請辭下台。高雄市府成立11人行政調查小組，今天下午3時公布調查結果，並由高雄市副市長林欽榮、律師周元培擔任共同召集人率相關專家釐清相關責任原因。

行政調查小組會後發布新聞稿指出，包括8名學者專家在內的11名調查小組成員一致認定人為致災為造成傷亡主因，並明列市府相關機關行政作為5項缺失建請懲處、3項制度面不足建請修法。

高市府指出，將根據調查小組建議，擬定6項具體改善措施即刻落實，並將依調查報告內容行政懲處。

另外，市府指出，工務局將研議委託專家學者，進行原有合法建築物防火避難設施改善計畫審查規定及公告，加速推動改善原有合法建築物防火避難設施；消防局也將擬定「6樓以上大樓未設管委會」專案計畫，預計1年內清查完畢納管。

針對城中城大樓重建，市府都發局則研議透過都市計畫或都市更新方式提供協助，推動執行方式包括自主都更、公辦都更、跨區都更、徵收、區段徵收、跨區區段徵收等，必要時將與中央共同合作，以求兼顧地主權益及照顧弱勢。

調查小組說明6項具體改善措施，包括：事件發生後10天內應完成56棟20年以上住商混合、無管委會大樓逃生避難設施阻礙排除；30天內完成221棟8樓以上，20年以上住商混合、有管委會大樓逃生避難設施阻礙排除；90天內完成20年以上具公安、消安、治安8樓以上集合住宅逃生避難設施阻礙清查及排除。

具體改善措施還包括應擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，強制高市轄內公寓大廈成立管理組織；編列預算專案補助弱勢大樓住戶公共空間修繕及避難逃生標示、滅火器具「3燈2器」；針對集合住宅加嚴管制，逐步推動15層以下集合住宅進行建築物公共安全申報，後續將由相關局處持續落實執行。

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