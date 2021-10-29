與妻爭吵又酒醉 萬華角頭對空鳴5槍昨落網

自稱角頭大哥的38歲劉姓男子，近日與妻爭吵，藉酒澆愁後到台北市雙園國小旁，持模擬槍對空連開5槍，隨後搭乘友人車輛離開，5聲槍響雖未傷人，仍引來民眾報案，警方獲報後介入偵辦，昨晚8時許在劉男住處附近將其查獲到案，依恐嚇公眾、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

台北市警局萬華分局10月24日晚上8時許獲報，民眾指稱雙園國小傳出槍響，警方介入釐清後發現，劉男因與黃姓妻子爭吵，心情不佳，飲酒發洩後又失控鬧事，持1把模擬槍、9枚道具彈到雙園國小旁，連續對空開5槍，隨後搭乘友人汽車離開。

據悉，劉男家住萬華區，親哥是綽號「小隻」的角頭大哥，因前幾年一起賭博案被通緝，仍逃亡中。

劉男仗著哥哥勢力，平時也自稱是地方角頭大哥，專收遊手好閒者作手下，到處滋事，曾涉妨害公務、恐嚇、組織犯罪、賭博等案。其個性好事不受控，經常酒後與人起衝突，同夥暱稱他為「no仔」（形容個性瘋癲），連他的手下都心驚膽顫，深怕莫名其妙也中招。

警方調查後鎖定劉男身分，昨晚8時許在劉男住處附近將其查獲到案，查扣作案用模擬槍及未擊發的4枚道具彈；劉男落網時對犯行坦承不諱，供稱案發當時完全是酒醉衝動，才會在校園附近開槍洩憤，酒醒後懊悔不已。