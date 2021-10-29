快訊

國道汐止段4車連環撞 遊覽車「車頭撞爛」駕駛等5人受傷

如果中共侵台 專家：台灣防禦工事再造的關鍵時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與妻爭吵又酒醉 萬華角頭對空鳴5槍昨落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

自稱角頭大哥的38歲劉姓男子，近日與妻爭吵，藉酒澆愁後到台北市雙園國小旁，持模擬槍對空連開5槍，隨後搭乘友人車輛離開，5聲槍響雖未傷人，仍引來民眾報案，警方獲報後介入偵辦，昨晚8時許在劉男住處附近將其查獲到案，依恐嚇公眾、槍砲彈藥刀械管制條例法辦。

台北市警局萬華分局10月24日晚上8時許獲報，民眾指稱雙園國小傳出槍響，警方介入釐清後發現，劉男因與黃姓妻子爭吵，心情不佳，飲酒發洩後又失控鬧事，持1把模擬槍、9枚道具彈到雙園國小旁，連續對空開5槍，隨後搭乘友人汽車離開。

據悉，劉男家住萬華區，親哥是綽號「小隻」的角頭大哥，因前幾年一起賭博案被通緝，仍逃亡中。

劉男仗著哥哥勢力，平時也自稱是地方角頭大哥，專收遊手好閒者作手下，到處滋事，曾涉妨害公務、恐嚇、組織犯罪、賭博等案。其個性好事不受控，經常酒後與人起衝突，同夥暱稱他為「no仔」（形容個性瘋癲），連他的手下都心驚膽顫，深怕莫名其妙也中招。

警方調查後鎖定劉男身分，昨晚8時許在劉男住處附近將其查獲到案，查扣作案用模擬槍及未擊發的4枚道具彈；劉男落網時對犯行坦承不諱，供稱案發當時完全是酒醉衝動，才會在校園附近開槍洩憤，酒醒後懊悔不已。

警方表示，全案詢後依恐嚇公眾罪嫌將劉男移送台北地檢署偵辦，非法持有模擬槍部分也依違反槍砲彈藥刀械管制條例裁處，另強調，警方對於暴力犯罪一定嚴辦，將持續掃蕩不法槍彈，維護社會治安及民眾安全，有心人士切勿以身試法。

警方昨晚循線將綽號「NO仔」的劉姓男子查緝到案。記者李隆揆／翻攝
警方昨晚循線將綽號「NO仔」的劉姓男子查緝到案。記者李隆揆／翻攝
劉男持模擬槍在雙園國小旁對空鳴5槍。記者李隆揆／攝影
劉男持模擬槍在雙園國小旁對空鳴5槍。記者李隆揆／攝影

恐嚇 角頭 賭博

延伸閱讀

蜘蛛慣竊剛出獄又連偷30萬 落網稱「我練過輕功！」

台南大學機車置物小偷落網 7旬阿嬤辯：做資源回收

屏東驚傳隨機傷人！男酒醉後竟持石塊、木棍攻擊路人 釀1死1傷

凌濤嗆林昶佐：萬華被黑防疫破口不出聲 被罷才牽拖中共

相關新聞

與妻爭吵又酒醉 萬華角頭對空鳴5槍昨落網

自稱角頭大哥的38歲劉姓男子，近日與妻爭吵，藉酒澆愁後到台北市雙園國小旁，持模擬槍對空連開5槍，隨後搭乘友人車輛離開，5...

強盜殺人逃亡25年躲過追訴期才報到 檢不起訴

嘉義縣張姓男子25年前涉嫌持菜刀衝入林女、蔡男住所，砍殺2人後搶奪林女9萬餘元後逃逸，張日前到嘉義地檢署報到，因其通緝追...

自由5天 花蓮地院重裁李義祥續押當庭逮捕送看守所

0402太魯閣號列車撞車出軌造成重大死傷，花蓮地方法院日前裁定兩名重要被告李義祥、華文好交保、責付，遭高分院撤銷，今天下...

城中城大火行政調查公布 指消防、工務兩局欠積極作為

高雄城中城大樓在本月14日凌晨發生大火，釀成46人死亡、43人受傷悲劇，是高雄有史以來傷亡最慘重火災，也是市長陳其邁去年8月就任以來，面臨的最大政治危機...

醉酒角頭背景曝光 10多年前就隨親哥詐賭討債牟利

綽號「NO仔」的38歲劉姓男子，因近日對空鳴5槍，昨晚遭逮，今起底其角頭背景，10多年前就與綽號「小隻」的親哥，夥同友人...

醉酒角頭滋事非首次 家暴又嗆警三字經遭壓制逮捕

38歲劉姓男子因近日在台北市雙園國小旁對空鳴槍，昨晚被警方查獲送辦，經查劉男滋事非頭一遭，2019年曾家暴妻子，又對獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。