偽振興券現跡高雄雲林 拿到編號UL311856須注意

雲林縣警察局日前瓦解由陳姓、楊姓男子組成的偽造振興五倍券集團，近日發現高雄市也有同編號「UL311856」偽券，檢警提醒民眾須注意，轉轉看、摸摸看才有保障。

雲林縣警察局呼籲民眾，最好辨識方式是用手觸摸，真版字體和防偽線都有浮凸感，為求慎重最好再側光照射，數字會呈金綠色，側看會有隱藏的1000元、500元或200元字樣；偽版表面平滑，序號都一樣，甚至紙張大小不一。

雲林縣警察局日前發布新聞指出，34歲陳姓男子和48歲楊姓男子在彰化縣私自複印振興五倍券，警方查扣4張編號「UL311856」面額500元偽券和相關設備。

警方分別在台中市和高雄逮捕到陳姓和楊姓男子，但兩人堅稱未販售，台灣雲林地方檢察署以有串證之虞向法院聲請羈押獲准。

不過，高雄近日也發生有人拿振興五倍券到店家消費，但紙質太粗糙引起店家注意，進而報警發現是偽造。高雄市政府警察局公布偽券，提醒民眾防範。

中央社記者比對高雄與雲林查獲的偽券編號都是「UL311856」，今天向雲檢查證，檢方證實，兩案偽券編號相同。

陳姓和楊姓男子被捕前曾在其他縣市活動，雲檢已指揮警方擴大偵辦，追查流通管道。