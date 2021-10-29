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幫派經營地下錢莊暴力討債 刑事局逮9人送辦

中央社 / 台北29日電

刑事局今天表示，有幫派透過社群媒體刊登廣告指稱可協助討債，並經營地下錢莊，有被害人還因無法還款，變討債集團成員，經循線逮捕竹聯幫等黃姓幫派分子等9人，警詢後送辦。

刑事局偵查第二大隊副大隊長粘迪超今天在記者會指出，獲報有幫派分子透過社群媒體張貼協助討債廣告，經查32歲竹聯幫成員黃姓男子及另一名幫派分子22歲巫姓男子等人涉嫌，組專案小組偵辦。

刑事局查出，黃姓男子平時經營地下錢莊，透過社群媒體，例如臉書（Facebook）等平台貼廣告，吸引急需民眾高利借款，若民眾無力還債，就以暴力方式討債。

警方發現，有1名被害人因向黃姓男子經營地下錢莊借款，後續無法還債，遭黃男等人逼迫協助從事非法討債，藉以抵銷債務，導致後續變成嫌犯。

刑事局也查出，另一名巫姓幫派分子平時以討債為業，並透過社群媒體宣傳可協助討債，取得債權人委託處理書後，就前往欠債民眾住家附近貼討債文宣等，並以暴力、限制被害人行動進行催討債務。

刑事局等單位組專案小組掌握線索，經布線查緝多日，日前同步進行拘提，循線在台北市等處逮捕黃姓男子及巫姓男子共9人，警詢後依恐嚇取財、組織犯罪防制條例等罪嫌把人移送地檢署偵辦。

幫派 社群媒體 地下錢莊

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