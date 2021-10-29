查緝贓車遭犯嫌衝撞 警死命抓方向盤唯恐路人受傷

52歲陳姓男子在五股地區偷來一輛車，疑準備開去行竊，未料尚未行竊前，就被員警在街上攔查，但陳拒檢衝撞員警，最後仍被員警壓制逮捕，從車上搜出毒品安非他命，詢後依竊盜、毒品與妨害公務等罪移送新北地檢署。

蘆洲警分局日前接獲家住五股地區的民眾報案車輛失竊，轄區德音派出所員警馮天佑獲報後，便循線調閱監視畫面，一路從五股地區循線追緝至蘆洲區中山二路段，果然發現失竊車輛，便騎車上前準備將他攔下。

未料駕駛偷來贓車的陳男見警方騎車從後方欲將他攔下，竟倒退衝撞馮員，馮員及時跳開，衝上前去死命抓著車輛方向盤，直到車輛迴轉兩圈後撞上路口電線桿停下，馮員被甩飛，身上多處擦挫傷，見到陳男下車準備逃跑，仍忍痛爬起，衝上前與隨後趕到的支援警力一同壓制陳男。

106年特考班畢業、從警約2兩年的馮天佑事後受訪說，他當時躲過陳男駕車衝撞後，只想著趕快衝上前抓住他的車輛方向盤，以避免陳男失控殃及其他民眾，接著車輛撞到電線桿停下，他被甩飛，雖然身上傷口很痛，但他見陳男要逃，當下也不覺得痛，只想著要趕快起身將他制伏。