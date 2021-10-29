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竹聯信堂在大樓陽台囂張試槍 管委會抱怨「鄰居都怕」
台北市警方向上溯源一件槍砲案，循線查出竹聯幫信堂王姓、林姓成員擁槍自重兼吸毒，長期在大樓租屋處陽台試槍，日前持搜索票登門逮人，社區管理委員會當場向警方抱怨「左鄰右舍都好怕，常聽到他們開槍」。警方依違反毒品、槍砲罪嫌將王、林送辦。
警方調查，林男（25歲）、王男（23歲）去年曾利用博弈網站詐騙他人投資吸金，也有毒品前科，林的老婆、小孩跟王租屋在桃園一處大樓。松山分局、台北市刑大、台北憲兵隊、桃園八德分局前天持搜索票前往該處，當場逮捕二人，在陽台發現二人試射遺留的彈頭、彈殼。
警方另發現印有黑色LV包裝、金色小惡魔圖案的毒品咖啡包50包，以及竹聯幫信堂「竹信健行」藏頭詩書畫，也前往其堂口查獲RM19340改造衝鋒槍、M9改造手槍、JP915改造手槍、鋼筆槍、瓦斯鎮暴步槍、瓦斯鎮暴霰彈槍共6支，子彈71顆、鋼珠彈2包。
林、王坦承擁槍自重，有吸毒習慣，但不肯交代槍支、毒品來源，警方詢後將二人依違反毒品、槍砲罪嫌送辦，將向上溯源。
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