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藥頭躲警臨檢改在車上過夜 糗...下車買早餐遭逮

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

45歲李姓藥頭以代號「外送」活躍於大台北、桃園等地販賣毒品海洛因與安非他命，台北市南港分局跟監多日，前天趁他下車買早餐時，持拘票逮捕李男到案，他無反抗遭逮，當場查獲海洛因1包、安非他命11包、K他命1包、贓款4萬元等罪證，詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署。

南港警方執行安居專案掃蕩各類毒品，從駱姓犯嫌向上追查發現他是跟代號「外送」的李男買毒，經調查得知李男活躍於大台北等地販賣一級毒品海洛因、二級毒品安非他命，遂組成專案小組報請新北地檢署指揮偵辦。

警方蒐證時發現李男居無定所，多以旅店、汽車旅館當落腳處，好躲避警方查緝，後來由於國內疫情解封，警方加強旅宿臨檢，李男便索性改以自己的銀白色轎車休息、過夜。

警方摸透李男習性後，本月27日趁他剛睡醒、下車買早餐時，持搜票、拘票當場逮捕，在包包內查獲海洛因（毛重1.2克）、安非他命（毛重148.5克）、K他命（毛重0.6克）、吸食器、電子磅秤、毒品分裝袋、玻璃球、現金4萬1000元等證物，全案依販賣毒品罪嫌移送法辦，將繼續向上溯源。

45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝
45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝
45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝
45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝
45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝
45歲李姓藥頭活躍在大台北、桃園地區販賣海洛因與安非他命，北市南港分局27日持拘票逮捕他到案。記者翁至成／翻攝

毒品 新北 早餐

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