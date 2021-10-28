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桃園女疑喝不明液體抽搐亡 摩鐵同房男遭送辦案情待查
桃園市一家摩鐵驚傳女子飲毒死亡事件，該名女子疑似飲用不明液體後倒地，送醫不治；警方在房內發現該不明液體及K他命殘渣袋，同房錢姓男子則稱事件是在2人口角後發生，由於不能排除他轉讓毒品或可疑物，檢警依過失致死罪嫌移送偵辦，案情待釐清。
據了解，錢姓男子（台籍，40歲）與死者阮姓女子（台籍，27歲）26日凌晨入住桃園區一家汽車旅館，兩人同房近1天半後，錢男昨天下午1時許撥打119報案，稱阮女倒地不起；救護人員緊急將她送醫，但一小時後仍不治。
警方到場封鎖採證，並詢問錢男案發過程；錢男聲稱，事發前正與阮女商議坐檯費，但雙方一言不合爆發口角，阮疑因心生不滿，拿起身旁一罐裝化妝品容器，吞下罐內溶液，隨即倒地不起，渾身抽搐，自己發現她有異狀才報案，並叫來陳姓友人幫忙。
檢警於現場發現男子所說的不明液體，另還搜出K他命殘渣袋，由於不排除錢男轉讓毒品、可疑物供死錢女施用，因而讓她喪命，目前依過失致死罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，詳細案情正在釐清中。
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