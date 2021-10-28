議員之女挺孕肚涉陪男友販毒 被逮稱不知情無保請回

南投縣議員史雪燕女兒本月15日在台中市北屯區被查獲涉嫌與男友一同販賣毒品，查扣含有安非他命成分的搖頭丸六顆，警詢後依毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後無保請回，黃男6萬交保。

新北市新莊警分局日前進行網路巡邏，發現有人涉嫌以「鐵觀音茶」、「綠寶石」等字眼暗示販毒，實施誘捕偵查。

雙方約定在台中市北屯區交易，完成後員警亮出身分逮捕出面交易的黃男與坐在右前座的林女，兩人下車後，黃男要林女拿出南投縣議員史雪燕的議員助理名片，還說「她懷孕了」，警方才得知她是議員女兒。

黃男坦承販毒，林女則聲稱自己只是陪著黃男，對於販毒完全不知情。警方詢後將兩人以販賣毒品罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後認為黃男涉有販毒重嫌，諭知六萬交保，林女則無保請回。