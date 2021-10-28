警察案1天內偵破 台版N號房沒下文

立委何志偉28日在立院諮詢時指出，已發生1年的台版N號房事件受害人逾千人，至今偵辦進度不明，甚至不雅片都已成虛擬貨幣。示意圖／ingimage

立委何志偉28日在立院諮詢時指出，發生在9月的「警察榨汁機」交警不雅影片，警方24小時內破案，但已發生1年的台版N號房事件受害人逾千人，至今偵辦進度不明，甚至不雅片都已成虛擬貨幣，警方偵辦還是未聞聲響，警政署辦案怎有差別待遇？警署否認，並承諾速破案。

「警察榨汁機」汙衊警察

網路9月29日瘋傳一段2名身穿交警制服的男子在進行「口愛」，經找到「警察職軍榨汁機」貼文，透過影片中警察所穿制服臂章號碼，查到是台南市警四分局警員所有，但找到後卻發現該名員警無論年齡及身形與影片差異甚大，警方急急如律令，29日深夜11時就在台南市仁德區查獲24歲蕭姓男子。

蕭嫌到案後坦承涉案，快速被依妨害風化罪、侮辱公署等罪移送台南地署偵訊交保，並擴大偵辦有無其他共犯及不法情事。

警察挑案辦？

其實不只交警不雅片，早有網友指出網紅「小玉」朱玉宸用變練造假（Deepfake）技術，將知名女性藝人、網紅、甚至政治人物包括小英總統的臉部圖像移植到AV女優身上的案件，可以在數月內破案，也是因為「惹到不該惹的人」。

警政署回應，是否破案要視個案而定，每一個案件涉及的人數及內情不一定，若網站設在境外，更有查緝上的困難度。警方辦案絕無差別辦案，也沒在挑案子辦，將去了解台版N號房事件偵查進度，進行檢討並盡速破案。

立委何志偉表示，網路汙衊警察的不雅影片，一天之內就可以循線查獲，找到嫌疑人，但其他網路不雅影片報案後，不見破案，例如台版N號房事件受害人逾千人，包括有國內優秀的籃球、棒球等運動員、知名模特兒、藝人等，其中包含正在訓練的未成年比賽選手，這對它們未來的運動生涯，是一大傷害。

台版N號房成虛擬貨幣

今年4月，台灣傳出和2020年韓國網路性剝削「N號房」類似事件，即有惡質論壇利用社群軟體釣魚，誘取用戶私密裸照及不雅片，進而勒索財物等侵害個資，宛如台版「N號房」，受害者在捷運、公廁、學生宿舍、教室、健身房等公共場所，或是以針孔、手機的竊錄畫面，對外銷售或網路交換，甚至有受害人遭恐嚇。

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