影／議員千金遭控販毒還施壓警方 她出面還原過程

南投縣議員女兒史雪燕女兒被新北警方指涉嫌販毒，史雪燕下午和女兒說明，林女說，她只是搭乘黃姓友人車買晚餐，不知道車上有違禁品，她配合檢警偵辦，事後沒有羈押或交保，卻被指控販毒讓她相當震驚；史雪燕也質疑這些不實指控另有動機，已經委請律師調查還女兒清白。

史雪燕說，她2018年參選南投縣第一選區議員落選，直到今年9月才遞補擔任縣議員。他丈夫長期患病，去年又罹患癌症，她忙著照顧丈夫，9月她宣誓擔任南投縣議員，丈夫也病逝。她哽咽說，自己忙著照顧丈夫，女兒在外生活，確實疏於女兒交友狀況，今天得知女兒涉案，趕緊叫女兒回來，要對自己的行為負責，對外說明過程，但也不希望因為自己議員身分，導致女兒受累。

林女說，她對不起母親也影響社會觀感，但15日當天她是配合檢警偵辦、製作筆錄，事後台中地檢署檢察官請回，並沒有被羈押或交保。

她強調，她搭黃姓友人的車去買晚餐，被警方盤查時，她沒亮出身分或拿議員助理名片施壓警方偵辦，她因為個人興趣不同，很早就辭掉議員助理，名片是警方搜索時在皮包中找到。

她說，警方盤查時，她在車內睡覺，不知道車內有違禁品，被臨檢時也嚇到，在筆錄中也向檢方清楚說明，沒想到卻被說成交易毒品，完全不是事實。

律師許秉燁說，林女偵查後，沒有被羈押或交保，說明她沒有販毒嫌疑，外界說法和事實完全不符，他強調，如果再繼續不實傳言，將進行追訴。