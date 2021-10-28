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台南安平幫派凶殺案開庭審理 死者妻子：「只求一個真相」

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安平區今年2月接連發生幫派火併，先是男子王重傑被人砍殺追撞傷重不治，之後角頭「建文」陳建文遭綽號「蝦米」蔡秉逸持雙槍射殺身亡，蔡等7嫌被依殺人、槍砲等罪起訴，台南地院開庭審理，王妻今天出庭作證，難忘喪夫之痛，「她只求一個真相」她表示，迄今仍有很多疑問，卻沒人能給她解釋。

台南地院合議庭上午開庭，傳喚王妻也是權利車行的會計出庭作證，擔心她作證過程受到被告蔡秉逸等人影響，特地以活動隔板與被告區隔開來，審判長還詢及她出庭作證，被告在場是否壓力，再三確認後才進行審理程序。

然而，面對公司權利車財務糾紛，甚至王、蔡兩人間恩怨，檢方多所詢問，亟待釐清案件原委及其前因後果，辯護人也就蔡與公司財務問題及相關人員LINE對話多所詢問，檢辯對王妻的供詞多次交鋒。

面對檢方提問，王妻表示，案發當天，她當下到警分局，有很多疑問，卻沒人能給她解釋，整起案件時間點太巧了。她提到，警察獲報有人在摩鐵開毒趴，到場另間包廂搜索，而王重傑跑出去，就遇上蔡秉逸等人。她表示，那一天發生什麼事？她只求一個真相。

台南安平凶殺案開庭審理，「她只求一個真相」王妻出庭作證，迄今仍有很多疑問，卻沒人能給她解釋。圖／本報資料照
台南安平凶殺案開庭審理，「她只求一個真相」王妻出庭作證，迄今仍有很多疑問，卻沒人能給她解釋。圖／本報資料照

台南 警察 幫派

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