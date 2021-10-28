高雄警勾結徵信社洩個資續燒 又有2刑警遭羈押

屏東地檢署8月偵辦一件仙人跳案件，查出高雄市刑大郭姓、林姓偵查佐涉嫌洩漏個資，當時兩偵查佐、3徵信業者及1名邱姓戶政人員被法院裁定羈押禁見，檢調持續擴大偵辦，10月初發現岡山分局另名林姓小隊長也涉嫌販賣個資，向法院聲押獲准。本月25日檢調展開第三波搜索行動，岡山、三民一分局有兩名刑警被屏檢聲押獲准，是否有更多人員涉案，檢調還在釐清。

郭姓偵查佐曾在岡山警分局任職，多年前轉調高市刑警大隊，專案小組調閱郭姓和林姓偵查佐的電話通聯紀錄，發現發現2人與徵信社業者過從甚密，且曾以警務登入系統查閱紀錄，疑有洩漏個資疑慮，帶回電腦相關資料比對，再傳喚邱姓戶政人員和3名徵信社人員調查。

郭、林當時否認出賣個資給徵信業者，但檢調根據雙方通聯紀錄，認定兩人涉案，8月兩人經聲押後裁定羈押禁見。檢調當時首播搜索徵信社、邱姓戶政人員等17處處所，扣押帳冊、通聯紀錄等資料。

後來10月初檢調擴大追查，發現岡山分局一名因案遭停職的林姓小隊長也涉入其中，由檢方約談後，認為涉嫌重大，於10月5日向法院聲押獲准。

據了解，收押3名高雄市刑警後，案情如雪球般越滾越大，檢調清查扣押的帳冊、通聯等資料，發現還有其他刑警涉入其中，25日上午檢調發動第三波搜索，到岡山、三民一、苓雅分局等地搜索，

其中三民一分局盧姓偵查佐、岡山分局宋姓小隊長，發現與業者過從甚密，以每筆數千元不等價格，協助業者查詢當事人個資，涉及貪汙治罪條例的違背職務收受賄賂罪及洩密罪，雖然兩人否認，但檢方認為涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，至於販賣幾筆個資，多少民眾受害等，檢調仍在清查。