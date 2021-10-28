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南投縣議員之女網路賣「鐵觀音」 警追查竟是毒品

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

新北市警方15日在台中市查獲一對情侶涉嫌以「鐵觀音」為名，在網路販售搖頭丸、安非他命等毒品，林姓女子還自承母親是南投縣議員史雪燕，讓警方相當震驚。史雪燕今天表示，許多事情內容並未確定，都是單方面說法，她將先瞭解案情，今天下午再對外說明。

據了解，新北市新莊警分局網路巡邏，發現毒販以「鐵觀音茶」2斤茶葉4000元，內容還寫著另有提供「絕望（無）僅有．綠寶石 歡迎詢問」，販毒網路遍及全國，警方佯裝買家，15日凌晨約在台中市崇德十路交易，員警搭上販毒情侶轎車，林姓女嫌拿出搖頭丸、安非他命，埋伏員警一擁而上，逮捕林女和黃姓男友，林女拿出議員助理名片，自稱她是南投縣議員史雪燕女兒求情，讓警方相當訝異。

林女與黃男辯稱，毒品是自行吸食，否認販賣，但警方出示證據，兩人涉嫌透過抖音、微信、臉書，及網路購物平台販毒，並在林女身上起出6粒搖頭丸、10公克安非他命。

史雪燕是大陸河北省人，1999年嫁到南投和丈夫育有2女，她長期關心外配問題，於2014年成立南投縣外籍配偶聯誼會，甚至還聯合北中南40多個陸籍配偶團體，創立「全台兩案婚姻家庭服務聯盟」，成為創會長。

2018年她參選南投縣第一選區縣議員落選，2021年8月前縣議員游宏達因為貪瀆案遭到免職，由史雪燕遞補上任，成了首位大陸籍新住民縣議員。不過，史雪燕丈夫長期洗腎，又因罹患癌症，在她宣示當天病逝。

史雪燕說，她9月才接任縣議員，正忙著拜訪選區和服務，女兒住在外面，她不清楚女兒在外生活，對案情還需要瞭解，但她認為這些資訊過於片面，她下午將對外說明。

南投縣議員史雪燕9月剛遞補上任，成為南投縣首位大陸籍縣議員。翻攝賴燕雪臉書
南投縣議員史雪燕9月剛遞補上任，成為南投縣首位大陸籍縣議員。翻攝賴燕雪臉書

南投 販毒

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