「早就叫你藏好！」遇盤查一緊張 豬隊友藏毒秒露餡
21歲葉姓女子昨凌晨3時許，開車載著劉姓男子，行經高雄苓雅區自強三路時併排違停，警方上前攔查時發現兩人神情詭異，往車內一探發現有可疑結晶體，劉男起初辨是「冰糖」但見警方瞞不過，葉女坦承是安非他命，當場氣得指責劉男「早就叫你藏好！」「碰到豬隊友！」
苓雅分局成功路派出所員警於昨（27）日凌晨3時15分許執行巡邏勤務，巡經苓雅區自強三路時，突然發現一部葉女的轎車違規並排停車。
員警盤查車上人員時，突然發現右前座的劉男意圖以手遮蔽駕駛座旁的置物籃，察覺男子怪異的行為後，詳細搜查果然發現置物籃內放置一個內有白色結晶體的夾鏈袋。
「這是什麼？」面對警方詢問時，劉姓男子還辯稱「是冰糖啦」，但葉姓女子見已瞞不住，主動坦承夾鏈袋內是裝安非他命，經員警初步檢驗該包夾鏈袋內的結晶體，果然呈現二級毒品陽性反應。
葉女遭逮後向員警表示，那包夾鏈袋裝的安非他命是她持有，兩人見到員警來盤查時，本來已叫劉男將毒品藏好，沒想到員警盤查時，劉一緊張，用來遮蔽毒品的手機滑動，才導致夾鏈袋露餡。
葉女不僅氣得指責劉男「早就叫你藏好」，無奈搖頭大嘆「真的是豬隊友！」，後來劉姓男因為心虛，又主動交付身上一包安非他命，經檢驗呈現二級毒品陽性反應，兩人詢後均被員警依毒品罪嫌移送法辦。
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