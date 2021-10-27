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51歲男涉嫌勒斃女友 胞姊訝異稱2人平時無大爭吵

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區昨晚發生男友在租屋處殺害女友命案，51歲林姓男子在房內勒斃58歲許姓女友，下午3點檢警在第一殯儀館相驗遺體。林的兒子、姊姊及許的2個兒子到場陪同相驗，林的姊姊說，林跟許在一起2年多，沒聽說感情、金錢有不好狀況，2人近年一起做直銷，上周日才一起吃過飯。

林的姊姊住在高雄，因距離及今年疫情原因，她跟林男聚少離多，對於弟弟生活狀況不太了解。她說，上半年林有回南部老家看肺癌的母親，沒想到他涉案，會將他的兒子照顧好。

據了解，林曾做過抓漏防水工程，10多年前曾當過獅子會會長，本來租房在信義區幫坐辦公室兼住家，去年突然消失，跟許女租房在新生北路二段巷內一棟大樓，每月房租約4萬；他跟兒子及許女的小兒子同住。

昨天晚上9點半，許女讀高中的小兒子下課返家發現聽有血跡，去房內探視母親遭林男阻止反鎖房門，林男大聲喝斥「不要進來，不要報警」，驚慌的小兒子仍在客廳打119報案。

警方趕抵屋內破門，發現許女及林男躺臥床上，床上沾染大量血跡，地板有大小不等的血塊，研判命案是白天就發生。林左手腕出血，有10多處刀傷，警方研判割腕；許明顯死亡，脖子有勒痕，警方初步認為，林是勒斃女友後企圖割腕輕生。

警方在現場發現1把尖刀，還發現林男手寫的「後事交給姐夫處理」字條。今天林男被急救後意識恢復，他仍不能說話，但點頭坦承殺害女友，對於動機是金錢還是感情，他不回應。警方將待他可以言語再偵詢。

檢警今天會同法醫在第一殯儀館相驗許女遺體。記者蔡翼謙／攝影
檢警今天會同法醫在第一殯儀館相驗許女遺體。記者蔡翼謙／攝影

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命案 北市

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