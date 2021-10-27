自投羅網！男吸完毒報警稱遭小偷 警在屋內搜出安非他命

內湖警方日前查獲林男持有二級毒品安非他命。記者翁至成／翻攝

台北市內湖區30歲林姓男子因吸毒產生幻覺，誤認房間遭不明人士侵入，心生畏懼報警，警方到場看沒有宵小闖空門，反而發現林男精神恍惚疑似吸毒，攀談後在他房間發現安非他命殘渣袋，詢後他坦承吸毒，全案依毒品罪嫌移送法辦。

內湖分局康寧派出所警員李柏賢、黃睦翔本月19日獲報星雲街有大樓疑似遭小偷，立刻趕抵，到場見無闖入痕跡，但報案人林男不斷說「有人在搬東西、搬冷氣」等怪語，要求員警陪同入屋。

康寧派出所警員黃睦翔（左）、李柏賢（右）日前查獲林男持有二級毒品安非他命，詢後依法逮捕。記者翁至成／翻攝

入屋後林男更加怪異，明明屋內無他人，但他卻稱屋內有人，甚至說「他躲在櫃子裡」，員警察覺有異，認為他不是故意亂報案，而是吸毒出現幻覺，遂觀察屋內是否有違禁品。

員警請他打開桌上一個可疑盒子，他表示那是裝發票的，一邊打開一邊說這些發票都還沒兌獎，當他打開夾層時，2員赫然發現盒內藏有安非他命殘渣袋與吸食器。警詢後他坦承自己持有，依違反毒品危害防制條例送辦。

內湖分局呼籲，濫用毒品成癮性極高，嚴重危害身體健康，依據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣、持有、轉讓、引誘他人施用毒品等皆處有期徒刑及罰金，民眾切勿受販毒集團誘惑而觸法。