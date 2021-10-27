傻眼！用五倍券買毒品 台南警查獲毒鴛鴦販毒拚經濟

台南市警六分局逮捕43歲黃姓男子，並起出大麻、安非他命、海洛因等毒品。記者邵心杰／翻攝

經近3月溯源追查，台南市警六分局昨天兵分多路分持搜索票、拘票同步收網，在台南市逮捕43歲黃姓男子及42劉女毒鴛鴦，當場查獲大麻、安非他命、海洛因等毒品，其中，本月初剛發放的五倍券，竟也被用來交易毒品，讓警方大感意外。黃男及劉女否認販毒，表示毒品自用，警方依毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，原本政府要振興經濟的五倍券，竟被吸毒者以低於面額價格賤價購買毒品，現場查扣現金1萬2200元及面額4500元五倍券，然而，有藥腳沒錢買毒品，即以4500元五倍券用來買毒品。黃男則對持五倍券交易毒品多所保留，警方正深入調查中。

台南市警六分局7月間查獲一起吸毒案件，經不眠不休向上溯源，終於日前掌握黃男及劉女毒鴛鴦落腳處，昨天由檢察官指揮警六分局及刑警大隊偵六隊同步搜索、拘提，查獲海洛因12包(毛重25.41公克)、安非他命9包(毛重39.25公克)、大麻葉2包（毛重2.97公克）。今天再同步拘獲林姓藥腳等5人到案。

除五倍券被用來交易毒品外，這次查獲坊間少見的大麻葉，警方表示，大麻在毒品危害防制條例的分類中仍屬二級毒品，在台灣是禁止吸食的，民眾勿因好奇而誤蹈法網。