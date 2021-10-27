新店山區鐵皮屋變改槍工廠 刑事局出動空拍機蒐證逮人

林姓男子涉嫌在新北市山區鐵皮屋改造槍彈，刑事局出動空拍機蒐證後逮捕他，追出陳姓男子也涉改槍，赴雲林縣逮人，共查獲9把改造手槍及101顆子彈，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。林、陳各以30萬、10萬元交保。

警方調查，45歲林男曾被查獲持槍，在新北新店區直潭淨水場附近租上百坪鐵皮屋改槍；26歲陳男是毒品人口，在雲林透天厝住處改槍。

刑事局偵二大隊第三隊掌握情資，發現鐵皮屋位處偏僻山區，出動空拍機蒐證，8月18日搜索逮捕林，查獲6把改造手槍及32顆子彈，分析滑套、彈殼、彈匣等零件是從網路購買，查出陳購買相關零件，本月15日搜索陳家逮人，起出3把改造手槍及69顆子彈。

兩處分別有車床、鑽床、砂輪機、研磨機、切割機等工具，警方查出是以操作槍改造。林、陳均稱改槍是興趣，沒有販賣。