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蜘蛛慣竊剛出獄又連偷30萬　落網稱「我練過輕功！」

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

42歲洪姓男子先前因屢次行竊遭逮，經審判服刑7年多甫出獄，近月又在台北市連續犯下4起入室竊盜案，得手30萬元，警方分析其作案態樣，鎖定洪男身分，近日在北投區查獲洪男到案，他落網後還得意透露「年輕時練過輕功」，員警聽聞十分汗顏，詢後將其依法送辦。

據悉，洪男多次涉嫌竊盜案，落網後遭判徒刑近10年，他今年才剛出獄，仍遊手好閒，9月起重操舊業，又連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。

警方調查，洪男身高160幾公分、體重50幾公斤，身型瘦小，專門從民宅之間的防火巷內，攀爬潛入民家，搜刮屋內現金，接連4起竊案已得手30萬餘元。

警方經分析比對，發現洪男慣用作案手法，鎖定洪男身分，10月21日循線到台北市北投區洪男住處執行搜索，查獲洪男到案，他見警方上門，對犯行坦承不諱，稱自己無業又好賭，缺錢花用所以行竊，得手的贓款已被花完。

對於屢次攀爬潛入民宅，犯下「蜘蛛竊盜案」，洪男還得意自稱「我年輕時練過輕功！」讓辦案員警十分汗顏，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准。

警方呼籲，民眾應定期檢視住宅安全性，可請警方治安風水師到府專業評估，檢視門、窗、鎖等材質優劣，裝置方式是否得宜，最好加裝警報器、保全系統等防盜設施，增加住宅監控及防禦性，若發現可疑人士也應立刻報警處理，共同維護自身財產安全。

洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
台北市刑警大隊警方將洪男查獲到案。記者李隆揆／攝影
台北市刑警大隊警方將洪男查獲到案。記者李隆揆／攝影
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝
洪男剛出獄就連續在台北市信義區、中山區、大同區、內湖區行竊。記者李隆揆／翻攝

竊盜 北投

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