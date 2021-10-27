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連千毅直播之亂涉案槍手 替詐團領贓款被警拘捕

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，向6人騙得4千萬元；刑事局拘提張等6人並依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌移送，檢方聲押禁見張等5人獲准，命1人以8萬元交保。

警方調查，前年9月直播主連千毅與寵物店起糾紛，接連在高雄市引發砸店、鬥毆及槍擊事件，涉嫌開槍的26歲張瑛桔，去年3月因案羈押，7月期滿，今年1月起組車手集團。

詐團先假冒健保局、台北市刑警大隊、台北地檢署致電被害人，謊稱健保卡遭冒用涉刑案，要求監管帳戶，張再指揮車手，提領贓款或當面向被害人拿現金。

刑事局偵七大隊第二隊追查，本月21日在桃園市、宜蘭縣拘提張等6人，查扣現金10萬元、金融卡一批及教戰手則。張等人稱替客戶領賭博款項，對詐欺不知情。

警方清查，張負責收購人頭帳戶及指揮提領，其餘5人身兼人頭戶、提領車手及轉帳手。有6人受騙，其中1名從新竹某貿易公司退休男子被騙3800萬元最多。

涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，刑事局查扣金融卡及教戰手則。記者李奕昕／翻攝
涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，刑事局查扣金融卡及教戰手則。記者李奕昕／翻攝
涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，被刑事局拘提。記者李奕昕／翻攝
涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，刑事局查扣金融卡及教戰手則。記者李奕昕／翻攝
涉及高雄市直播之亂的天道盟太陽會成員張瑛桔，涉嫌指揮車手替假檢警詐騙集團領取贓款，刑事局查扣金融卡及教戰手則。記者李奕昕／翻攝

車手 健保卡 直播主

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