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侯友宜要用重大刑案辦娃娃機恐嚇業者 陳儀君深表感謝

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導

新北市議會21日審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」草案時，新北市議員陳儀君認為店面應距離學校200公尺以上，結果臉書粉絲專頁被娃娃機業者留言灌爆，還有民眾打恐嚇電話到服務處，新北市長侯友宜表示，議員有言論免責權，業者不可因自身利益做出這樣行為，要警局當重大刑案辦理。陳儀君回應，很感謝市長的魄力，願意將此案已重大刑案方式處理，相信此舉能產生遏阻效果。

侯友宜說，議員審自治條例居然被出征恐嚇，議員有言論免責權，須讓他們暢所欲言，不允許業者為了自身利益出現這樣的行為，會要求警局當成重大刑案來辦。

陳儀君表示，民代本來就會反應正反兩面聲音，事實上也曾有毒品事件發生過，但萬萬沒想到的是她在議會提出意見竟引來業者恐嚇。自己相當感謝侯友宜願意將此案當成重大刑案來辦理，也認為此舉能產生嚇阻效果，未來民眾將不敢再貿然做出類似的行為。

陳儀君指出，自己未來在議事殿堂，也會尊重不同的聲音，希望自治條例能盡快通過，讓家長、業者都能獲得合理的保障。

新北市議員陳儀君希望將娃娃機店家移到學校200公尺以外，結果臉書遭到民眾灌爆，服務處還接到恐嚇電話。圖／擷至陳儀君臉書
新北市議員陳儀君希望將娃娃機店家移到學校200公尺以外，結果臉書遭到民眾灌爆，服務處還接到恐嚇電話。圖／擷至陳儀君臉書

侯友宜 恐嚇

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議員審夾娃娃機條例被恐嚇 侯友宜囑警局當重大刑案辦

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