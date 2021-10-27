男子愛狩獵上網學改槍還躲深山 空拍機搜尋立功

高雄市一名莊姓男子疑因喜歡上山打獵，上網自學改造槍枝技術，並把槍及子彈藏在杉林區深山內的某工寮內，旗山警分局員警以空拍機確認工寮地點後偽裝成砍筍工人，經多日埋伏監控，趁莊男熟睡到工寮進行搜索，起獲一把改造長槍及制式霰彈槍子彈15顆，全案詢後依法送辦。

旗山警分局偵查隊今年9月接獲情資，有一名男子獨居在杉林區一處深山工寮，疑似從事非法狩獵，警方沿著山間小路來回探詢，都無法確認工寮確切位置，最後出動空拍機沿著溪谷往上，終於在海拔300公尺的丘陵地發現一處可疑的鐵皮工寮。

警方組成專案小組一路砍草開闢崎嶇上山路，終於找到該工寮，員警偽裝成上山採筍的工人降低男子戒心，經過近一個月的跟監埋伏，發現男子就是有毒品前科的分局列管人口莊姓男子（55歲），他偶爾會從工寮把長槍拿出來擦拭把玩。

據了解，莊男疑是因對狩獵有興趣，從網路自學改槍技術，並將買來的槍枝改造成有殺傷力的長槍進行狩獵，為規避警方查緝，才將槍枝藏在工寮內。專案小組掌握事證後向橋頭地方法院聲請搜索票，本月25日上午10時許趁莊男在屋外熟睡到工寮搜索，一舉在莊男轎車上查扣一把改造長槍及15顆子彈。