影／店員勸戴口罩被打斷六根肋骨 盧秀燕：嚴懲不貸

台中市出現挖眼案翻版！中區自由路陳姓男子（42歲）是名超商店員，發現22歲周姓民眾酒醉不戴口罩勸阻，周嫌還隨手拿店內物品丟擲，造成陳姓店員頭部及身體多處受傷，被打斷六根肋骨，也造成店內陳設物品毀損。

台中市長盧秀燕今天與民政局長吳世瑋赴澄清醫院探視傷者。盧表示，陳先生遵守防疫規範，竟被如此對待，嚴厲譴責暴力行為，一定依法嚴辦。

「你做的很好、你很棒」盧秀燕上午探視陳姓店員時，在床邊不斷給他鼓勵，並讚許他盡忠職守要求戴口罩，是為了防疫犧牲。她向家屬說，「打人的人實在太可惡，太不應該，我們會嚴辦」陳的家屬說，陳姓店員臉已消腫，雖沒有生命危險，但肋骨仍非常痛，頭部外傷也還待觀察。

盧秀燕說，對市民受傷感到非常心疼，防疫期間感謝店員遵守防疫勸導工作，特別代表台中市政府前來關心，也嚴厲譴責不服勸導的民眾，「暴力是非常不可原諒的行為，一定會嚴加偵辦」，感謝醫院盡心的照顧，也祝福傷者早日康復。