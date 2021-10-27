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影／店員勸戴口罩被打斷六根肋骨 盧秀燕：嚴懲不貸
台中市出現挖眼案翻版！中區自由路陳姓男子（42歲）是名超商店員，發現22歲周姓民眾酒醉不戴口罩勸阻，周嫌還隨手拿店內物品丟擲，造成陳姓店員頭部及身體多處受傷，被打斷六根肋骨，也造成店內陳設物品毀損。
台中市長盧秀燕今天與民政局長吳世瑋赴澄清醫院探視傷者。盧表示，陳先生遵守防疫規範，竟被如此對待，嚴厲譴責暴力行為，一定依法嚴辦。
「你做的很好、你很棒」盧秀燕上午探視陳姓店員時，在床邊不斷給他鼓勵，並讚許他盡忠職守要求戴口罩，是為了防疫犧牲。她向家屬說，「打人的人實在太可惡，太不應該，我們會嚴辦」陳的家屬說，陳姓店員臉已消腫，雖沒有生命危險，但肋骨仍非常痛，頭部外傷也還待觀察。
盧秀燕說，對市民受傷感到非常心疼，防疫期間感謝店員遵守防疫勸導工作，特別代表台中市政府前來關心，也嚴厲譴責不服勸導的民眾，「暴力是非常不可原諒的行為，一定會嚴加偵辦」，感謝醫院盡心的照顧，也祝福傷者早日康復。
台中市警察局說，警方獲報後立即將周先生當場逮捕並製作筆錄，全案已於犯案當日依現行犯移請台中地檢署偵辦，警方也會持續關懷慰問被害人；另周姓民眾未戴口罩部分，會依違反防疫規定函報主管機關裁罰。警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法的脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，全力維護市民安全。
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