議員審夾娃娃機條例被恐嚇 侯友宜囑警局當重大刑案辦

新北市議會上周四（21日）審查「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」（俗稱夾娃娃機）草案，市議員陳儀君因堅持店面應距離學校200公尺以上，粉專被娃娃機業者留言灌爆，服務處還接獲恐嚇電話。新北市長侯友宜表示，必須讓議員暢所欲言，議員有言論免責權，不允許業者因自身利益有這樣行為，警察局要當重大刑案來辦。

侯友宜說，議員審自治條例居然被出征恐嚇，絕對不允許，警察局該怎麼辦就怎麼辦，議員有言論免責權，必須讓他們暢所欲言，不允許業者因自身利益有這樣行為，警察局要當重大刑案來辦。恐嚇議員是不允許，再三提醒每個人都有人身自由保障，各單位全力以赴守護民眾安全。

10月21日新北市議會二讀討論夾娃娃機草案，審查過程中，陳儀君認為，夾娃娃機店與學校的距離200公尺以上，民進黨議員戴瑋姍則堅持放寬到50公尺，兩方意見僵持不下，最後通過市府版本距離學校100公尺以上。