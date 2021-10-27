雄警追通緝犯鄰居先開槍 流彈傷警「彈頭」落網

高雄市岡山分局兩名警員昨天上午10時許，到三民區一間透天出租套房查緝黃姓殺人未遂通緝犯，想不到住隔壁的4名槍毒要犯聽到警察登門，誤以為被鎖定而開槍竄逃；陳姓警員被流彈擊傷左小腿，但仍負傷與同事制伏其中一名劉姓犯嫌，今凌晨5時許，警方在旗山區某汽車旅館拘捕綽號「彈頭」的李姓犯嫌，目前仍有2人在逃，警方全力追緝中。

高雄市岡山警分局壽天派出所陳姓警員與劉姓同事接獲線報，指涉犯殺人未遂被判刑8年、未入監遭通緝的黃姓老翁躲在三民區一棟四層樓透天厝，該透天厝內為出租套房，因線報準確，兩人昨天上午穿便衣、未配槍到場查訪。

透天厝每層有3間出租套房，兩警進入1樓，對第1間套房敲門後，劉姓男子（48歲）等4人突然奪門而出，混亂中有人開槍，跳彈打傷陳員左小腿；陳負傷後仍與同事合力制伏劉，但其餘3人逃出透天厝跳上白色轎車，其中1人來不及關妥車門，車輛起步後被甩出，跛腳跑上另輛黑色轎車逃逸，現場遺留兩部手機。

警方調查，劉姓男子與通緝犯相隔1間套房、互不認識，可能以為被警察鎖定而開槍逃跑，劉嫌等人的套房內被搜出約700公克安非他命及疑似海洛因、大批針頭，還有11顆子彈、5發空包彈。