屏東遊民殺人案 檢聲押犯嫌獲准

中央社 / 屏東縣26日電

30歲陳姓遊民昨天酒後在屏東市以石頭及木棍行凶，造成69歲李姓遊民死亡、62歲張姓男子受傷，台灣屏東地方檢察署今天以殺人罪向台灣屏東地方法院聲請羈押獲准。

屏檢發布新聞稿表示，陳姓遊民昨天晚間7時許及8時許以石頭及木棍行凶，造成1死1傷，屏檢接獲通報後，立即成立專案小組全力偵辦。

檢方說，經承辦檢察官傳訊相關證人釐清案情，並訊問被告陳姓遊民後，認為陳姓遊民涉犯中華民國刑法殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且因居無定所，有事實足認有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲押被告獲准。

刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。

此外，檢方表示，屏檢已即刻啟動犯罪被害人保護機制，主動關懷受傷被害人及協助通知罹難者家屬，後續將提供相關服務及幫助，一路陪伴被害人及家屬共度難關，積極確保社區安全。

警方調查，陳姓遊民認識李姓遊民，曾發生爭執糾紛，陳姓遊民昨天到公勇路，再與李姓遊民爭吵後，以石頭攻擊李姓遊民，導致李姓遊民傷重不治；陳姓遊民隨後到和平路與昆明街口，以木棍打傷也曾發生口角的從事冷氣維修張姓男子。

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