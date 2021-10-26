高雄警巧遇毒犯遭開槍受傷 警局長到醫院慰問

高雄岡山分局壽天派出所陳姓、劉姓警員，追捕涉殺人未遂被通緝的80歲黃姓犯嫌，兩名員警上午10時49分許，到三民區昌裕街一處4樓民宅查訪，意外碰到正要出門的劉姓、林姓等4名犯嫌，4人疑屋內藏毒碰到員警心虛，其中一人朝地面開槍射擊，陳員左小腿擦傷，與同事負傷逮捕劉嫌，送醫後無生命危險，中午就出院。

今警察局長黃明昭趕到醫院慰問，陳員還原當時過程，他說，當時只距離開槍歹徒約1人、不到兩公尺的距離，對方就直接持槍朝我們方向開。

案發後雖然被3嫌分乘兩部車逃逸，但陳姓員警仍負傷與劉姓員警壓制逃脫不成的劉姓犯嫌，等候支援警力到場後，在屋內查獲700公克安非他命、針頭及16發子彈。

陳員送醫後治療無礙，簡單包紮後就出院，27歲的陳員從警兩年多，第一次與死神擦身而過，今受訪時腳上還包裹著紗布，他表示，查訪通緝犯是警職工作的一部分，只是首次碰到如此驚險的時刻，還好只有輕微擦傷，不會影響工作。

岡山分局偵查隊長陳榮輝補充，陳員、劉員是為了查緝通緝犯行蹤，進入這間透天厝時，因覺得房間可疑，剛敲門就碰到犯嫌奪門而出，但兩人反應快，驚險閃過還逮捕其中一名犯嫌。黃明昭也盛讚兩人英勇，臨危不亂。

警方案發後隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出超過700公克安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到11枚子彈、5枚空包彈，疑似將屋內當成毒品分裝場。

辦案人員推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，懷疑已被警方鎖定才鋌而走險開槍逃逸，結果沒想到兩名員警只是要查訪同住的黃嫌，意外爆出這起案外案。