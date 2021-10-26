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雄警追通緝犯反遭毒犯開槍 3嫌逃逸警搜出大量毒品

聯合報 / 記者張議晨陳弘逸林保光／高雄即時報導

高雄岡山分局壽天派出所劉姓、陳姓警員，追捕涉殺人未遂被通緝的80歲黃姓犯嫌，兩名員警到三民區昌裕街一處4樓民宅查訪，意外碰到正要出門的劉姓、林姓等4名犯嫌，4人疑屋內藏毒碰到員警心虛，其中一人朝地面開槍射擊，陳員左小腿擦傷，與同事負傷逮捕劉嫌，另3人分乘兩部車逃逸，高雄市警方已組專案小組全力追緝。

警方調查，黃嫌因被告殺人未遂，遭地檢署通緝，居住在昌裕街這棟民宅的分租房內，今兩名員警掌握黃男行蹤後，穿便衣、未配槍到民宅查訪，沒料剛敲完大門不久，就撞見要離開的劉嫌等人。

劉等4人從屋內衝出後，有人趁混亂朝員警開槍，地板留有彈孔，其中兩人搭上外頭接應的黑色轎車，1人搭上另輛轎車逃逸，陳員雖然左小腿擦傷，仍負傷與同事逮到準備逃逸的劉男，陳員送高雄榮總治療後無礙，局長黃明昭到醫院慰問，中午12時許陳員已經出院。

據了解，黃嫌前年4月與白姓女子發生口角，持開山刀砍對方，最後被依殺人未遂處8年徒刑定讞，日前發監未到才被通緝，他與劉嫌等人不認識，只是同住在這棟分租套房，劉嫌等人在屋內第一間，黃嫌則住在最末間，警方上前逮人時，他還一臉茫然，供稱不知道被地檢署通緝。

警方案發後隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出超過700公克安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到11枚子彈、5枚空包彈，疑似將屋內當成毒品分裝場。

辦案人員推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，懷疑已被警方鎖定才鋌而走險開槍逃逸，結果沒想到兩名員警只是要查訪同住的黃嫌，意外爆出這起案外案。

目前專案小組從劉嫌口中，掌握在逃林嫌（50歲），以及綽號「善良」、「彈頭」兩名犯嫌身分，至於在外接應的兩車駕駛，也列為嫌疑對象，正擴大調閱附近監視器畫面，釐清林嫌等人逃亡方向。劉嫌否認持毒，詳細案情須等在逃犯嫌到案後，才能進一步釐清。

警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品還有16發子彈。記者張議晨／攝影
警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品還有16發子彈。記者張議晨／攝影
警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品，不排除是藏毒心虛開槍逃逸。記者張議晨／攝影
警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品，不排除是藏毒心虛開槍逃逸。記者張議晨／攝影
林嫌等3人分乘兩部轎車逃逸，警方正組專案小組全力查緝中。圖／讀者提供
林嫌等3人分乘兩部轎車逃逸，警方正組專案小組全力查緝中。圖／讀者提供
警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品及針頭，不排除是藏毒心虛開槍逃逸。記者張議晨／攝影
警方在劉嫌等人屋內查獲大量毒品及針頭，不排除是藏毒心虛開槍逃逸。記者張議晨／攝影

通緝 毒品 高雄市

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