雄警追通緝犯反遭毒犯開槍 3嫌逃逸警搜出大量毒品

高雄岡山分局壽天派出所劉姓、陳姓警員，追捕涉殺人未遂被通緝的80歲黃姓犯嫌，兩名員警到三民區昌裕街一處4樓民宅查訪，意外碰到正要出門的劉姓、林姓等4名犯嫌，4人疑屋內藏毒碰到員警心虛，其中一人朝地面開槍射擊，陳員左小腿擦傷，與同事負傷逮捕劉嫌，另3人分乘兩部車逃逸，高雄市警方已組專案小組全力追緝。

警方調查，黃嫌因被告殺人未遂，遭地檢署通緝，居住在昌裕街這棟民宅的分租房內，今兩名員警掌握黃男行蹤後，穿便衣、未配槍到民宅查訪，沒料剛敲完大門不久，就撞見要離開的劉嫌等人。

劉等4人從屋內衝出後，有人趁混亂朝員警開槍，地板留有彈孔，其中兩人搭上外頭接應的黑色轎車，1人搭上另輛轎車逃逸，陳員雖然左小腿擦傷，仍負傷與同事逮到準備逃逸的劉男，陳員送高雄榮總治療後無礙，局長黃明昭到醫院慰問，中午12時許陳員已經出院。

據了解，黃嫌前年4月與白姓女子發生口角，持開山刀砍對方，最後被依殺人未遂處8年徒刑定讞，日前發監未到才被通緝，他與劉嫌等人不認識，只是同住在這棟分租套房，劉嫌等人在屋內第一間，黃嫌則住在最末間，警方上前逮人時，他還一臉茫然，供稱不知道被地檢署通緝。

警方案發後隨即封鎖現場，在劉嫌等人的屋內搜出超過700公克安非他命毒品，還有多支未使用針頭，另在屋內找到11枚子彈、5枚空包彈，疑似將屋內當成毒品分裝場。

辦案人員推測應是劉嫌屋內藏有大量毒品，見員警敲門心虛，懷疑已被警方鎖定才鋌而走險開槍逃逸，結果沒想到兩名員警只是要查訪同住的黃嫌，意外爆出這起案外案。