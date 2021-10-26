影／3男疑因缺錢買毒自印偽鈔 民雄警今上門逮人
嘉義縣24歲楊姓男子昨天凌晨加油涉嫌使用偽鈔，當晚遭警方盤查，駕車逃逸時在166縣道自撞翻覆，民雄警分局查獲85張千元假鈔，今天擴大追查，到嘉市西區竹圍路的出租房屋，另逮2名男子共犯，再扣得2把空氣槍、毒品吸食器等，3嫌將依行使偽造貨幣罪嫌偵辦移送。
據了解，楊姓男子、40歲黃姓男子及24歲呂姓男子3人長期無業，疑似缺錢吸毒，黃近期便於嘉市的租屋處，與楊一起印假鈔；楊辯稱，剛好在場，原本要拿3張實驗品測試，沒想到就被抓。
據調查，黃姓男子等人手法相當陽春，用一般複印機，先掃描真實鈔票，接著進行複印，紙張疑也只是普通A4紙，很容易辨識是假鈔，背後應無職業偽鈔集團。
警方查出，楊姓男子昨天凌晨在民雄鄉文化路一處加油站使用偽鈔，加油站事後發現報案，昨晚8點多，民興派出所員警在民雄文隆村鴨母坔61號附近巡邏時，發現楊的轎車停在路中，鳴笛欲上前盤查，不料他涉加速試圖衝撞警車並逃逸，逃逸7公里後，就在166縣道、民雄工業區路口，過彎時疑自撞翻車，當場被捕。
楊姓男子輕微擦挫傷，並無大礙，警方在轎車內，查獲偽造85張千元鈔票，楊坦承犯行，由於他曾涉多起毒品案，是轄區治安顧慮人口，民雄分局偵查隊擴大追查假鈔來源，發現他在嘉市西區竹圍路的藏身處。
民雄分局警力今上午集結於楊於竹圍路租屋處，破門而入後逮捕印鈔集團黃姓、呂姓嫌犯，查扣3張仟元偽鈔、列表機、油墨、列印偽鈔之備用紙張、瓦斯槍2枝、安非他命毒品吸食器等證物；全案依依行使偽造貨幣罪、妨害國幣懲治條例第3條意圖供行使之用而偽造變造貨幣罪移送。
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