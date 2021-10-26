高雄2警查案遭開槍、1警受跳彈波及受傷 1嫌被逮3嫌在逃

高雄岡山警分局壽天派出所，劉姓、陳姓兩名員警今天上午到三民區追查黃姓通緝嫌犯，在昌裕街一處民宅查訪時，屋內突然跑出3名男子，其中一男竟還大膽朝警開槍，陳員遭跳彈波及，左小腿擦傷，但2警仍制伏現場一名黃姓嫌犯，另逃逸3男，警方組成專案小組追緝。

高雄警察局長黃明昭說，2警為訪查一件涉嫌殺人未遂的通緝犯時，陳員被嫌犯從屋內朝地板開槍的子彈跳彈波及，現場遺留一顆彈殼，陳員經送往高雄榮總救治，今中午已出院。

據了解，這起案件發生於今天上午10時許，附近居民聽聞槍響後報警，在場二個員警有三名通緝犯，其中一人開槍，陳警遭跳彈波及受擦傷。

根據附近監視器畫面，3名屋內犯嫌逃出後，分別搭上兩部灰色轎車逃逸，目前警方已掌握在逃的林姓犯嫌，以及綽號「善良」、「彈頭」兩名男子身分，根據沿途監視器畫面釐清逃亡路線，警方專案小組全力追緝中。