男無力償債款 遭債主以鎮暴槍、電擊棒凌虐倒於路中

苗栗縣陳姓男子疫情期間因業績欠佳，手頭吃緊，向剛認識的鄭姓男子借了近8萬元，但一直無力償還，昨天中午在苑裡鎮上館里一處土地廟前，遭債主鄭男夥同謝姓男子以鎮暴槍、電擊棒凌虐後，倒臥路中，警方接獲民眾報案，鎖定在台中大甲活動的鄭男涉有重嫌，2小時後將鄭、謝2人逮捕到案，調查後依恐嚇、傷害罪嫌移送法辦。

通霄警分局昨天中午11點50分許接獲民眾報案，苑裡鎮上館里一處土地廟前道路有個男子被討債者開槍射擊，並用電擊棒電到倒地不起，警方獲報後，立即趕赴現場查察，並通知線上警網展開攔截圍捕。

遭凌虐的30多歲陳姓男子從事服務業，疫情期間因績效欠佳以致經濟拮据，向認識不久的鄭姓男子借款，但陳姓男子經濟狀況一直沒改善，一再拖延還款期程，債主鄭男極度不滿，昨天上午將陳男約出談判，但鄭和同夥謝姓男子一下車就對陳男嗆聲，隨後持鎮暴用槍近距離朝被害人4肢發射鎮暴用的塑膠彈丸，謝男也持電擊棒狂電陳男，對方因劇痛倒臥於道路。