快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預謀？桃園超商被搶51萬 民眾指犯案車輛近幾周常出沒

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

警方今天現場採證發現遺留在作案車輛周邊沒被燒毀的物品，希望可以找尋相關跡證。記者翁唯真／攝影
警方今天現場採證發現遺留在作案車輛周邊沒被燒毀的物品，希望可以找尋相關跡證。記者翁唯真／攝影
桃園新屋區中山東路二段超商昨上午台灣保全人員要至自動櫃員機補鈔，遭黑衣、戴鴨舌帽的歹徒尾隨進超商，歹徒往補鈔匣開1槍後行搶，再單手將補鈔匣拖出上車，作案時間前後不到1分鐘，便往中山東路二段西向逃逸，並於新屋區中華路上將車輛焚毀；警方今天現場採證發現遺留在作案車輛周邊沒被燒毀的物品，車主表示，將車輛停放路邊並將鑰匙給友人，警方目前不排除有共犯及任何可能性。

歹徒昨天行搶了51萬8000元驅車逃逸後，將Nisssan香檳色作案車輛用汽油焚毀，研判歹徒預謀犯案規畫周詳；今天警方至作案車輛焚毀現場採證發現，遺留在車輛周邊沒被燒毀的物品有飲料罐、菸蒂及口罩，加上有車輪輾過的車痕，不排除是歹徒所留下來的物品。

目前警方已與車主取得聯繫，車主在幾個月前已出國，但因10多年老車有問題因此停放在台北士林區路邊，並將車鑰匙交給友人，今天警方會持續追查，不排除有任何可能，全力追查中。

據附近民眾表示，最近幾周有看過此輛車在附近出沒，但因當地是產業道路，平時鮮少人車出入，警方指出，當地地勢偏遠加上鮮少監視器，不排除有共犯，專案小組已擴大全力追查。

警方至作案車輛焚毀現場採證發現，遺留在車輛周邊沒被燒毀的物品有飲料罐、菸蒂及口罩，加上有車輪輾過的車痕，不排除是歹徒所留下來的物品。記者翁唯真／攝影
警方至作案車輛焚毀現場採證發現，遺留在車輛周邊沒被燒毀的物品有飲料罐、菸蒂及口罩，加上有車輪輾過的車痕，不排除是歹徒所留下來的物品。記者翁唯真／攝影

超商 搶劫

延伸閱讀

桃園超商搶案車輛曝光 歹徒開至5公里外潑灑汽油焚毀

桃園超商遭男子持槍搶走ATM補鈔匣 得手51萬僅花費40秒

桃園超商搶匪持槍奪51萬逃逸 黑衣男「頭戴鴨舌帽」警鎖定

桃園超商驚傳持槍搶案 男子鳴槍後奪51萬逃逸

相關新聞

影／屏東街友酒後攻擊釀1死1傷 兇嫌：被人看不起

屏東市30歲陳姓街友昨晚離開遊民收容所，酒後騎單車在街上閒逛，先在車站旁的公勇路拿路邊石塊砸死69歲李姓街友，接著騎腳踏...

預謀？桃園超商被搶51萬 民眾指犯案車輛近幾周常出沒

桃園新屋區中山東路二段超商昨上午台灣保全人員要至自動櫃員機補鈔，遭黑衣、戴鴨舌帽的歹徒尾隨進超商，歹徒往補鈔匣開1槍後行...

小玉慘了！製換臉A片 受害者高嘉瑜也提告

網紅「小玉」涉嫌製作換臉A片，民進黨立委高嘉瑜也是受害者之一，高嘉瑜今天在臉書指出，剛剛完成對小玉的提告，包括刑事妨害名...

男無力償債款 遭債主以鎮暴槍、電擊棒凌虐倒於路中

苗栗縣陳姓男子疫情期間因業績欠佳，手頭吃緊，向剛認識的鄭姓男子借了近8萬元，但一直無力償還，昨天中午在苑裡鎮上館里一處土...

積欠通訊行老闆100萬 男子涉持刀上門再借錢恐嚇

台北市36歲吳姓男子疑似與北投區通訊行的37歲羅姓老闆有債務糾紛，積欠百萬元債務還大膽上門借錢，先持老虎鉗破壞櫥窗，緊接...

影／妙齡女找2「叔叔」辦貸款 卻因紅包釀持刀砍殺2傷

台中市北屯區安順東二街的大樓昨天傳出有人受刀傷，警方到場時，傷者都已送醫，據查，全案起因是年約20歲的黃姓女子，透過2名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。