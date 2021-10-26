預謀？桃園超商被搶51萬 民眾指犯案車輛近幾周常出沒

警方今天現場採證發現遺留在作案車輛周邊沒被燒毀的物品，希望可以找尋相關跡證。記者翁唯真／攝影 桃園新屋區中山東路二段超商昨上午台灣保全人員要至自動櫃員機補鈔，遭黑衣、戴鴨舌帽的歹徒尾隨進超商，歹徒往補鈔匣開1槍後行搶，再單手將補鈔匣拖出上車，作案時間前後不到1分鐘，便往中山東路二段西向逃逸，並於新屋區中華路上將車輛焚毀；警方今天現場採證發現遺留在作案車輛周邊沒被燒毀的物品，車主表示，將車輛停放路邊並將鑰匙給友人，警方目前不排除有共犯及任何可能性。

歹徒昨天行搶了51萬8000元驅車逃逸後，將Nisssan香檳色作案車輛用汽油焚毀，研判歹徒預謀犯案規畫周詳；今天警方至作案車輛焚毀現場採證發現，遺留在車輛周邊沒被燒毀的物品有飲料罐、菸蒂及口罩，加上有車輪輾過的車痕，不排除是歹徒所留下來的物品。

目前警方已與車主取得聯繫，車主在幾個月前已出國，但因10多年老車有問題因此停放在台北士林區路邊，並將車鑰匙交給友人，今天警方會持續追查，不排除有任何可能，全力追查中。