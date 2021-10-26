夜間專用的5倍券？雲林警方教這招白天夜間分辨都管用

雲林警方偵破偽造5倍券，發現國內最近幾起偽倍券都是利用夜晚到加油站加油使用，主要是利用工讀生較少接觸真版券，加上夜間辨識較困難，往往容易得逞，雲林縣警局今天召開記者會說明破案過程外，也教大家不必透光也可辨真偽的方法，縣長張麗善提醒店家收券時摸摸看看才保障。

本月16日雲林發生第一起使用5倍偽券到加油站加油案，雲林警方成之專案小組以車追人，21日在台中逮捕楊姓和陳姓兩男子涉嫌偽造5倍券，並到雲林「試用」得逞，正準備大量印製時被警方破獲，起出零星幾張已印好未花用的偽券，並出槍彈毒品。

因國內最近連續出現偽券，由於去年雲林破獲全國最大宗也是有史以來第一個3倍券偽造工廠，當時國內最有名的「假鈔始祖」蘇慶梧也已落網，目前仍關在牢裡，但偽券並未因「蘇大師」被關而銷聲匿跡。

雲林警方一度懷疑是否有蘇的集團漏網成員，重出江湖，但經查證後，5倍券的偽造純屬零星散戶所為，專案小組很快收網逮捕嫌犯，起出偽造工具竟是兩部老舊的筆記型電腦和列印機。「這種機器也能偽造假券！」警方也感好奇，但事實通過「試用」的偽券就是這些舊電腦製成的。因此，警方今天記者會重點請來鑑識科專人說明真偽如何分辨。

由於國內最近國內幾起偽券案都是利用夜間加油使用也都得逞，顯見這款偽券適合「夜間專用」，主要是利用加油站工讀生「涉世未深」，甚至很多人都沒看過真版5倍券，加上夜間透過辨識不易，才使明眼人認為工法粗糙的偽券也能得逞。

鑑識科長謝金霖說，5倍券最基本辨識方法也是在無法透光辨識下最好的方法，就是用手觸摸，真版字體和防偽線均有浮凸感，為求慎重最好再側光照謝數字會呈現金綠色，側看會有隱藏的1000元、500元或200元字樣。偽版的表面平滑，且序號都一樣，甚至紙張大小不一。