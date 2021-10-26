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連鎖藥局投入毒防行列 高市社區毒防關懷站增至183站

聯合報 / 記者林保光／即時報導
圖／高雄市毒防局提供
圖／高雄市毒防局提供

高雄市毒品防制局建置社區毒品防制關懷站，包括社區診所、衛生所、藥局，希望建構綿密社區毒防網，包括連鎖藥局也響應加入行列，令社區毒品防制關懷站增加到183站。

高雄市毒防局頒發毒品防制關懷站牌儀式，各關懷站的醫師、藥師、護理師齊聚，共同宣示發揮社區互助精神，齊力反毒，營造「社區毒防安全網」。

高雄市醫師公會理事長賴聰宏表示，診所、衛生所、藥局一直是社區民眾的好鄰居，與毒防局攜手合作設置關懷站，可拉近民眾的距離，藉由醫事人員之專業推動毒防宣導與關懷服務，能發揮毒品防制的最大效益。

高雄市毒防局長林瑩蓉表示，面對毒品樣態百出，政府要強化前端預防及阻絕接觸，尤其新興毒品成分不明，常混摻多種毒品，造成人體嚴重傷害，毒防局結合醫藥專業設置社區毒品防制關懷站，在社區投入毒品防制諮詢、關懷及轉介專業服務，整合民間網絡力量共同阻絕毒品危害，將防毒意識深植市民生活日常。

毒品 高雄市 衛生所

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