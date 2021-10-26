影／妙齡女找2「叔叔」辦貸款 卻因紅包釀持刀砍殺2傷

台中市北屯區安順東二街的大樓昨天傳出有人受刀傷，警方到場時，傷者都已送醫，據查，全案起因是年約20歲的黃姓女子，透過2名「叔叔」、分別年約53歲、45歲的洪姓、陳姓男子協助貸款，事後黃女已包紅包給洪，未料陳也向黃女討紅包，二人在現場衝突時，洪拿手電筒、陳拿折疊刀鬥毆，造成二人掛彩送醫，警方詢問後將依傷害罪偵辦。

據查，黃姓女子（20歲）高中畢業後沒有再就學，目前待業中，因為經濟狀況，所以透過洪姓（53歲）、陳姓男子（45歲）等2人辦理貸款，事後黃女包紅包答謝洪，但陳卻沒有收到紅包，因此也向黃女討紅包，黃女認為「已經有包了，怎麼還要」，因此也聯絡洪到場，昨天晚間10時許，約在北屯區安順東二街的陳住處討論。

但洪、陳二人對於要不要包紅包，各有堅持，因此吵了起來，隨後洪先拿手電筒作勢攻擊，陳就拿出折疊刀回擊，現場友人見狀趕緊勸架制止，但洪已被陳割傷左胸、右肩，各有2公分的刀傷，陳則是被攻擊頭部，有擦挫傷，目前洪仍在醫院就醫。

黃女表示，她都叫洪、陳二人「叔叔」，二人協助幫她辦理貸款事宜，二人因紅包起口角才會衝突。

陳姓男子就醫後則不否認有持刀割傷洪姓男子，但強調是洪先拿手電筒攻擊，他才會回擊，目前因洪仍在就醫，警方尚未詢問，全案將依傷害罪偵辦。