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桃園超商搶案車輛曝光 歹徒開至5公里外潑灑汽油焚毀
桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，歹徒一人持槍尾隨保全進入超商ATM提款機補鈔，並開一槍恫喝兩名保全後搶走補鈔匣，共計損失51萬8000元，楊梅警分局經調閱監視器，發現在5公里外尋獲歹徒已燒毀作案車輛，目前已鎖定戴鴨舌帽、黑衣男子積極查緝中。
楊梅警分局指出，今天上午10時許，歹徒將車型為Nissan香檳色作案車輛停在運鈔車後方，持槍尾隨保全進入超商，當保全進行ATM提款機補鈔作業時，他開槍射中補鈔匣，並比動作示意保全離開，保全讓開後不敢動彈，歹徒隨後單手拖行補鈔匣離開；他將補鈔匣放置在轎車副駕駛座，再走到駕駛座開車離去，整個作案過程僅花費1分鐘，目前超商內ATM暫停使用。
警方表示，歹徒迴轉中山東路往西向方向驅車逃逸後棄車，潑灑汽油焚毀車輛並離去，警方經調閱監視器及比對車牌，確認被燒車為歹徒作案車輛，目前已鎖定戴鴨舌帽、黑衣男子全力追兇中。
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