快訊

高雄一夜連2起大火！鳥松工廠已燒1小時 恐波及鄰近廠區

屏東傳隨機傷人！男子酒醉持石塊、木棍攻擊 釀1死1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園超商搶案車輛曝光 歹徒開至5公里外潑灑汽油焚毀

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，歹徒一人持槍尾隨保全進入超商ATM提款機補鈔，並開一槍恫喝兩名保全後搶走補鈔匣，共計損失51萬8000元，楊梅警分局經調閱監視器，發現在5公里外尋獲歹徒已燒毀作案車輛，目前已鎖定戴鴨舌帽、黑衣男子積極查緝中。

楊梅警分局指出，今天上午10時許，歹徒將車型為Nissan香檳色作案車輛停在運鈔車後方，持槍尾隨保全進入超商，當保全進行ATM提款機補鈔作業時，他開槍射中補鈔匣，並比動作示意保全離開，保全讓開後不敢動彈，歹徒隨後單手拖行補鈔匣離開；他將補鈔匣放置在轎車副駕駛座，再走到駕駛座開車離去，整個作案過程僅花費1分鐘，目前超商內ATM暫停使用。

警方表示，歹徒迴轉中山東路往西向方向驅車逃逸後棄車，潑灑汽油焚毀車輛並離去，警方經調閱監視器及比對車牌，確認被燒車為歹徒作案車輛，目前已鎖定戴鴨舌帽、黑衣男子全力追兇中。

桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔，歹徒逃逸至5公里外將車輛焚毀。記者翁唯真／翻攝
桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔，歹徒逃逸至5公里外將車輛焚毀。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局指出，新屋區超商搶案，歹徒開車型為Nissan香檳色作案車輛，經比對車牌確認歹徒將逃逸至5公里外將車輛焚毀。記者翁唯真／翻攝
楊梅警分局指出，新屋區超商搶案，歹徒開車型為Nissan香檳色作案車輛，經比對車牌確認歹徒將逃逸至5公里外將車輛焚毀。記者翁唯真／翻攝

保全 超商 提款機

延伸閱讀

桃園超商遭男子持槍搶走ATM補鈔匣 得手51萬僅花費40秒

桃園超商搶匪持槍奪51萬逃逸 黑衣男「頭戴鴨舌帽」警鎖定

新屋ATM被搶 2年前曾發生歹徒潛入超商拖走ATM竊取百萬

桃園超商驚傳持槍搶案 男子鳴槍後奪51萬逃逸

相關新聞

桃園超商搶案車輛曝光 歹徒開至5公里外潑灑汽油焚毀

桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，歹徒一人持槍尾隨保全進入超...

登山客阿里山眠月線失足墜6公尺深谷 救起時無生命徵象送醫

阿里山鐵路支線眠月線近年吸引許多山友前往朝聖，但今下午1時許卻傳出有登山客行經17號橋時，失足不慎跌落6公尺深谷，嘉義縣...

屏東驚傳隨機傷人！男酒醉後竟持石塊、木棍攻擊路人 釀1死1傷

屏東縣30多歲陳姓男子今晚7點多，騎單車在屏東市公勇路附近閒晃，他突然持磚塊先攻擊一名60多歲李姓男遊民，造成李頭破血流...

影／嘉縣男涉持假鈔加油 不到1天遭盤查竟自撞翻車

嘉義縣24歲楊姓男子今天凌晨1時於民雄鄉文化路一處加油站，被發現涉使用偽鈔，員工事後報警；今晚8時許，警方正巧於民雄文隆...

男不滿女友弟瞪一眼 竟涉持刀砍殺逃逸後投案

瞪一眼竟被砍！26歲吳姓男子，昨天酒後回家，不滿女友弟李姓男子言行，涉嫌持摺疊刀砍殺李男，行凶後搭乘計程車逃逸，因遭警方...

影／15車深夜高雄狂飆 警開出3張罰單將追查車隊「主揪」

高雄日前傳出有飆車出集結沿台88線集結，並從大寮和旗甲路一帶狂飆，且無視紅燈號誌，連續闖紅燈；警方獲報時，多數車輛已經駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。