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男不滿女友弟瞪一眼 竟涉持刀砍殺逃逸後投案
瞪一眼竟被砍！26歲吳姓男子，昨天酒後回家，不滿女友弟李姓男子言行，涉嫌持摺疊刀砍殺李男，行凶後搭乘計程車逃逸，因遭警方鎖定身分，自知難逃法網，在女友陪同下投案，全案依照殺人未遂罪嫌移送法辦。
警方指出，10月24日上午8時許獲報砍殺案件，隨即趕赴松山區八德路4段，李男的大腿與背部受有長條撕裂傷，頭部與胸部也有部分撕裂傷，送往國泰醫院急救後保住一命。
警方鑑識小組在現場採證，查獲犯案的一把摺疊刀，經調閱監視器發現吳姓男子搭乘計程車逃逸，掌握吳男為北市內湖人，同時吳男自知難逃法網，在女友陪同下，至內湖派出所投案。
吳男到案稱，喝酒回家後看到李男，要他讓出客廳，遭李男反瞪一眼，加上平時兩人不睦，才會一時失控，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送台北地檢署偵辦。 松山分局呼籲，民眾遇有糾紛應循合法途徑解決，警方對於違法暴力情事定迅速依法究辦，以維護民眾安全。
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