男不滿女友弟瞪一眼 竟涉持刀砍殺逃逸後投案

瞪一眼竟被砍！26歲吳姓男子，昨天酒後回家，不滿女友弟李姓男子言行，涉嫌持摺疊刀砍殺李男，行凶後搭乘計程車逃逸，因遭警方鎖定身分，自知難逃法網，在女友陪同下投案，全案依照殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方指出，10月24日上午8時許獲報砍殺案件，隨即趕赴松山區八德路4段，李男的大腿與背部受有長條撕裂傷，頭部與胸部也有部分撕裂傷，送往國泰醫院急救後保住一命。

警方鑑識小組在現場採證，查獲犯案的一把摺疊刀，經調閱監視器發現吳姓男子搭乘計程車逃逸，掌握吳男為北市內湖人，同時吳男自知難逃法網，在女友陪同下，至內湖派出所投案。