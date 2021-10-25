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桃園超商遭男子持槍搶走ATM補鈔匣 得手51萬僅花費40秒

聯合報 / 記者楊湛華翁唯真／桃園即時報導

桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，歹徒1人持槍尾隨保全進入超商ATM提款機補鈔，並開1槍恫喝2名保全後搶走補鈔匣，共計損失51萬8000元，目前楊梅警分局已尋獲作案車輛，並鎖定戴鴨舌帽、黑衣男子積極查緝中。

楊梅警分局指出，歹徒將作案車輛停在運鈔車後方後，便持手槍尾隨保全人員進入超商，推測歹徒可能是想嚇保全人員，便開槍射中補鈔匣並單手拖行補鈔匣離開並開車逃亡，前後花費40秒的時間，動作相當迅速，警方獲報後經調閱監視器稍早在新屋區中華路1382號找到做案車輛，目前知道車主出境中，詳細情況待近一步釐清。

楊梅警分局近一步指出，推斷歹徒應該是預謀犯案，但實際上是鎖定此超商，還是剛好遇到保全人員換鈔，還有待釐清。

據了解，事發當時店內有2名顧客，聽到槍響時相當害怕，躲在旁邊不敢肆意妄為；記者事後詢問附近居民表示，早上有聽到些微聲響，但不知道發生何事，並說以前超商24小時營業，2年前曾遭歐姓男子等人用吊掛蜘蛛人方式潛入，以鐵鍊拖走ATM，竊取126萬，後來ATM被民眾發現出現在新竹縣福興溪中，超商也因此改到只營業到晚上12時。

也有民眾認為，歹徒應是預謀犯案，且對面就是興建中的楊梅警分局埔頂派出所，希望派出所盡快興建完成，也猜測歹徒可能有實地到現場勘查過的可能。

記者事後詢問超商店員，店員表示，不清楚上午的狀況，也不願受訪；目前超商內ATM是暫停使用的狀態，而超商現場已清理完畢恢復正常的營業。

經監視器畫面可看到，穿著黑衣並配戴鴨舌帽的歹徒單手拖行補鈔匣離去。記者翁唯真／翻攝
經監視器畫面可看到，穿著黑衣並配戴鴨舌帽的歹徒單手拖行補鈔匣離去。記者翁唯真／翻攝
桃園市新屋區的中山東路二段上的超商，發生歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，現在ATM暫停使用中。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區的中山東路二段上的超商，發生歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣，現在ATM暫停使用中。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區中山東路二段超商，而對面就是興建中的楊梅警分局埔頂派出所。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區中山東路二段超商，而對面就是興建中的楊梅警分局埔頂派出所。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣。記者翁唯真／攝影
桃園市新屋區中山東路二段上的超商，今天上午10時許發生一起歹徒持槍搶奪超商ATM提款機補鈔匣。記者翁唯真／攝影

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