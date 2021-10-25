台中地下工廠量產非法醫用口罩 47萬片險流出市面

陸籍配偶姚姓女子與友人陳姓男子涉嫌在台中市經營地下口罩工廠，未經許可生產醫用口罩，還打上「Made in Taiwan」、「MD」雙鋼印；刑事局搜索查扣市價逾200萬元的47萬2300片口罩，研判尚未流出市面，依醫療器材管理法送辦。

檢方訊後命姚女、陳男各以10萬、3萬元交保；姚的陳姓兒子、廖男2萬交保；4名員工警詢後請回。

警方調查，44歲姚女從事大陸口罩布料輸入，今年5月提供大陸布料及口罩機器，由46歲陳男在台中潭子區租工廠，未經衛生單位許可生產口罩，疑從合法口罩工廠取得雙鋼印模具打印。警方研判是要賣給大盤商。

姚的陳姓兒子有口罩工廠上班經驗，負責調校機器；陳男找廖男及越南籍逃逸移工陶女、阮男製作口罩，廖男女友也協助製作；陳女擔任姚女助理，負責清點及搬運口罩。

刑事局偵七大隊第三隊接獲情資，8月9日搜索工廠、犯嫌住處及大安區1處倉庫，上月23日再搜潭子、大肚、龍井、大安區4處倉庫，拘提、通知姚等8人，共查獲47萬2300片雙鋼印口罩及19支模具。姚稱不知情，僅輸入布料及機器，但共犯均坦承未經許可生產醫用口罩。

警方透過衛生局送驗口罩，發現有「細菌過濾效率」、「壓差」等醫用口罩功能，但姚等人曾申請許可卻沒通過。犯嫌稱尚未賣出口罩，警方清查手機沒發現相關交易記錄，研判未流出。