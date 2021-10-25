北市府門外驚傳陳情男子持刀自殘 送醫無生命危險
台北市政府發生自殘事件，今天下午約3點，68歲李姓男子欲找市府勞動局陳情勞工權益問題，在市府東門外持水果刀割傷左手腕；現場保安警察大隊員警見狀奪刀制止，協助送醫，沒有生命危險。
【中央社／台北25日電】
台北市政府東門處今天下午有男子意圖自殘，幸好現場保大員警察覺有異，及時將刀子奪下，隨後通報救護車協助送醫治療。
北市府東門處下午3時50分許發生有男子要自殘，在場保大員警驚覺有異，立即上前阻止，隨後也通報救護車協助將他送台北醫學大學附設醫院治療，目前意識清楚。
警方初步了解，68歲李男因有勞工權益相關事宜，要向台北市勞動局陳情。
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