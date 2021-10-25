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登山客眠月線失足墜6公尺深谷 警消將人救起送醫仍不治

北市府門外驚傳陳情男子持刀自殘 送醫無生命危險

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

北市政府發生自殘事件，今天下午約3點，68歲李姓男子欲找市府勞動局陳情勞工權益問題，在市府東門外持水果刀割傷左手腕；現場保安警察大隊員警見狀奪刀制止，協助送醫，沒有生命危險。

【中央社／台北25日電】

台北市政府東門處今天下午有男子意圖自殘，幸好現場保大員警察覺有異，及時將刀子奪下，隨後通報救護車協助送醫治療。

北市府東門處下午3時50分許發生有男子要自殘，在場保大員警驚覺有異，立即上前阻止，隨後也通報救護車協助將他送台北醫學大學附設醫院治療，目前意識清楚。

警方初步了解，68歲李男因有勞工權益相關事宜，要向台北市勞動局陳情。

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台北市政府發生自殘事件，李姓男子在市府東門外持水果刀割傷左手腕，被員警制止協助送醫。圖／翻攝自Google地圖
台北市政府發生自殘事件，李姓男子在市府東門外持水果刀割傷左手腕，被員警制止協助送醫。圖／翻攝自Google地圖

警察 北市

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